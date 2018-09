Trefn newydd o gyllido myfyrwyr

Wrth i'r drefn newydd o gyllido myfyrwyr ddod i rym dywed yr Ysgrifennydd Addysg ei bod yn fwy hael na'r un cynllun tebyg yn y DU ond mae rhai yn ofni y bydd myfyrwyr yn wynebu mwy o ddyledion.

O dan y drefn newydd does yna ddim grant tuag at ffïoedd dysgu i'r rheini sy'n dechrau yn y brifysgol, ond bydd yna gyfraniad at gostau byw a mwy o gymorth i fyfyrwyr rhan amser.

Dyma farn rhai o fyfyrwyr Prifysgol Caerdydd wrth iddynt siarad â'r arbenigwraig ariannol Lowri Clement.