Bwyty Bryn Williams yn ennill un o deitlau Michelin

Mae bwyty'r cogydd Bryn Williams ym Mhorth Eirias, Bae Colwyn, wedi ennill teitl 'Bib Gourmand' gan Michelin yn y fersiwn ddiweddaraf o'u canllaw i fwytai Prydain Fawr ac Iwerddon.

Dyma deitl sydd yn cael ei rhoi i fwytai ag awyrgylch gyfeillgar, sydd yn gweini bwyd am brisiau rhesymol.

Yn ôl Michelin, cafodd y bwyty ei wobrwyo am ei goginio "Cymreig di-ffws, gyda bwyd môr lleol yn goron ar y cyfan".

Bellach mae tri bwyty yng Nghymru yn gallu brolio fod ganddyn nhw'r anrhydedd yma - mae Hare & Hounds, Aberthin, a Felin Fach Griffin, ger Aberhonddu, yn dal eu gafael yn dynn ar y teitl a roddwyd iddyn nhw yng nghanllaw y llynedd.

Ond beth yw'r Bib Gourmand?

Mae Bib Gourmand un cam yn is na seren Michelin - sef rhywbeth mae'r rhan fwyaf o gogyddion a bwytai yn anelu tuag ato. Gall Michelin wobrwyo hyd at dair seren am fwyd eithriadol o dda.

Dim ond pump bwyty yn Michelin Guide Great Britain and Ireland 2018 oedd yn haeddu tair seren.

Y llynedd, roedd gan saith bwyty yng Nghymru un seren Michelin yr un, sef Sosban and The Old Butchers, The Checkers, The Whitebrook, Ynyshir, Restaurant James Sommerin, The Walnut Tree Inn a Tyddyn Llan.

Fodd bynnag, rydyn ni'n gwybod yn barod na fydd The Checkers ar restr eleni, oherwydd fod perchnogion y bwyty wedi cyhoeddi'n ddiweddar eu bod am roi eu seren yn ôl.

Cafodd y seren ei gwobrwyo i'r bwyty gyntaf yng nghanllaw 2012, ond bellach mae Stephane Borie a Sarah a Kathryn Francis wedi penderfynu eu bod eisiau mwy o amser gyda'u teuluoedd, gan nodi fod ceisio cadw'r safon uchel sydd yn haeddu seren Michelin yn anodd a blinedig tu hwnt.

Bydd rhaid aros tan y cyhoeddiad ar 1 Hydref i ddarganfod pa newidiadau eraill fydd i'r rhestr o fwytai gorau Cymru.