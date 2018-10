Image copyright Google

Mae pedwar dyn wedi eu cael yn euog o dwyllo degau o filoedd o bunnoedd o arian cyhoeddus drwy hawlio taliadau am deithiau ffug.

Fe wnaeth rheithgor yn Llys y Goron Caernarfon, a fu'n ystyried y rheithfarn am dros dri diwrnod, benderfynu fod Eric Wyn Jones, 77 oed, a thri o'i feibion yn euog o'r twyll.

Roedd Jones a'i feibion, Ian Wyn Jones, Keith Jones a Kevin Wyn Jones wedi gwadu'r cyhuddiadau'n eu herbyn.

Clywodd y llys fod pasiau bws i bobl dros 60 oed - y rhan fwyaf o'r rhain wedi eu colli neu eu dwyn - wedi cael eu defnyddio ar fysiau dros 80,000 o weithiau yn ystod cyfnod o ddwy flynedd.

Cafodd un o'r tocynnau ei ddefnyddio 23,000 o weithiau.

Roedd y cwmni wedyn yn hawlio arian am y teithiau ffug gan Gyngor Gwynedd, a oedd wedyn yn hawlio'r arian yn ôl gan Lywodraeth Cymru drwy'r cynllun consesiynau teithio.

'Un ddedfryd briodol'

Wedi cyhoeddi'r rheithfarnau, dywedodd y Barnwr Timothy Petts: "Rydych wedi eich cael yn euog o droseddau difrifol yn ymwneud â thwyllo'r awdurdod lleol drwy gyflwyno ceisiadau ffug ac o gynllwynio i wyngalchu arian o Express Motors.

"Mae'n glir mai dim ond un ddedfryd all fod yn briodol am droseddu o'r math yma, a dedfryd o garchar yw hynny."

Cafodd y dedfrydu ei ohirio am y tro.

Bydd y pedwar dyn, ynghyd â phumed dyn oedd wedi pledio'n euog yn flaenorol, yn cael eu dedfrydu ar ddyddiad i'w bennu.

Adolygu'r system

Dywedodd llefarydd ar ran Cyngor Gwynedd: "Roedd hon yn achos difrifol iawn a oedd yn cynnwys symiau sylweddol o arian yn cael ei gymryd o'r pwrs cyhoeddus trwy dwyll.

"Fe wnaeth y Cyngor ymchwilio ar unwaith pan ddaeth amheuon o anghysondebau posib yng nghwmni Express Motors ynghylch taliadau bws consesiynol. O ganlyniad i'r ymchwiliad cychwynnol hwn, fe wnaethom gyfeirio'r mater at Heddlu Gogledd Cymru.

"Ers hynny, mae Llywodraeth Cymru wedi bod yn adolygu gweithdrefnau ar gyfer cofnodi a hawlio tocynnau bws consesiynol ar gyfer holl awdurdod lleol. Rhagwelir y bydd y gweithdrefnau newydd ar gyfer Cymru gyfan yn cael eu cyflwyno yn y dyfodol agos."