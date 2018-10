Pryder am brinder EpiPen i gleifion

Image copyright Getty Images

Mae Llywodraeth Cymru yn cynghori pobl sy'n defnyddio'r chwistrellydd adrenalin awtomatig, EpiPen, i chwilio am fathau arall o'r chwistrellydd am fod prinder o'r ddyfais ym Mhrydain.

Daw hyn wedi i aelod Cynulliad godi'r mater ar lawr siambr y Senedd yn ystod trafodaeth brynhawn Mawrth.

Yn ôl Julie Morgan AC, mae yna brinder yn enwedig o chwistrellydd i blant sydd ag alergedd difrifol, ac yn un achos mae rhiant o Gaerdydd wedi gorfod teithio i Abertawe i nôl cyflenwad i'w merch.

Fe gadarnhaodd y Llywodraeth eu bod nhw'n ymwybodol o brinder byd-eang o'r math yma o ddyfais, ond bod cynhyrchwyr yn ceisio cynyddu'r niferoedd cyn gynted â phosib.

Sefyllfa bryderus

Dywedodd Julie Morgan: "Mae hwn yn amlwg yn sefyllfa bryderus, ac rwy'n deall mai'r cyngor sydd wedi cael ei roi i feddygon ar hyn o bryd yw ymestyn y dyddiad "ar ei orau cyn" sydd ar y feddyginiaeth, neu i gael gafael ar EpiPen sydd wedi mynd heibio'i ddyddiad.

"Ond y broblem i'r Fam yma yw mai dim ond yn ddiweddar mae ei merch wedi cael gwybod bod angen y dyfeisiau yma arni, felly does ganddi ddim hen EpiPen o gwbl, ac mae angen sawl un arni er mwyn eu cadw yn yr holl lefydd mae hi'n ymweld â nhw. "

Yn ôl yr Asiantaeth Rheolaeth Meddygaeth a Gofal iechyd, nid yw'n briodol i feddygon ymestyn dyddiad chwistrellydd plant.

Mae disgwyl i'r Ysgrifennydd Iechyd wneud datganiad ar y mater o fewn y dyddiau nesaf.

Mae'r chwistrellydd yn rhyddhau adrenalin yn syth i'r corff os ydy rhywun yn cael adwaith all beryglu eu bywyd

Dywedodd Llywodraeth Cymru: " Rydyn ni'n ymwybodol bod yna brinder o'r ddyfais EpiPen ym Mhrydain, ac mae hwn yn broblem fyd-eang, felly rydyn ni'n gweithio gyda Llywodraeth Prydain a'r Asiantaeth Rheolaeth Meddygaeth a Gofal Iechyd er mwyn mynd i'r afael â hyn.... yn y gobaith o gynyddu'r cyflenwadau ym Mhrydain."

"Ddydd Gwener ddiwethaf cafodd meddygon gyfarwyddyd ar beth i'w wneud er mwyn sicrhau bod cyflenwadau digonol o'r chwistrellydd adrenalin awtomatig ar gael ym Mhrydain i ateb y galw.

"Dylai unrhyw glaf sy'n ei chael hi'n anodd dod o hyd i EpiPen siarad gyda'u meddyg am ddefnyddio chwistrellydd arall dros dro."