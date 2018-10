Image caption Fe wnaeth Dewi Griffiths golli allan ar le yng Ngemau'r Gymanwlad oherwydd anaf

Bydd y Cymro Dewi Griffiths yn dychwelyd i rasio yn Hanner Marathon Caerdydd ddydd Sul, wrth i'r ras gael ei chynnal am y 15fed tro.

Fe fydd Griffiths yn gobeithio am berfformiad da yn y ras elît, yn dilyn anaf wnaeth ei gadw allan o Gemau'r Gymanwlad.

Bydd 25,000 yn rhedeg y brif ras yn nigwyddiad chwaraeon torfol mwyaf Cymru.

Yn ogystal â'r rhedwyr, mae disgwyl 80,000 o gefnogwyr ar strydoedd y brifddinas, lle mae dros 20 o ffyrdd ynghau ar gyfer y digwyddiad.

Daw wrth i ymchwil gan Brifysgol Caerdydd awgrymu bod cystadleuwyr yn gwario dros £2m yn y ddinas dros y penwythnos.

Yn ogystal â bod yn ddigwyddiad elusennol mwyaf Cymru, bydd athletwyr o 18 gwlad yn cystadlu ym Mhencampwriaeth Hanner Marathon y Gymanwlad am y tro cyntaf.

Image copyright Getty Images

Ai hon fydd blwyddyn Dewi Griffiths?

Bydd y Cymro Dewi Griffiths hefyd yn gobeithio am berfformiad da arall eleni, ar ôl rhedeg ei amser gorau dros hanner marathon y llynedd - 1:01.33 - a gorffen yn bedwerydd.

Er iddo fethu llawer o'r tymor rasio eleni drwy anaf, dywedodd y rhedwr bod Hanner Marathon Caerdydd yn un mae'n "edrych ymlaen at ddod 'nôl ati bob tro".

"Ers i mi ddechrau rhedeg eto ddechrau'r haf, dyma'r ras o'n i'n edrych ymlaen ati, a dwi moyn gwneud yn dda i'n hun ac yng nghrys Cymru," meddai.

"Mae safon y ras wedi bod yn uchel iawn gyda rhai o athletwyr gorau'r byd yn cystadlu dros y blynyddoedd diwethaf, a gyda'r elfen ychwanegol o Hanner Marathon y Gymanwlad mae elfen y timoedd yn ychwanegu ato.

"Bydd pawb moyn rhedeg ar eu gorau i'r crys maen nhw'n gwisgo, a dwi'n siŵr fydd tîm Cymru'r un fath."

Image copyright Getty Images Image caption Eleni oedd yr ail dro i Dewi Griffiths golli allan ar gystadlu yng Ngemau'r Gymanwlad

Fe wnaeth yr anaf gadw Griffiths allan o Gemau'r Gymanwlad yn Awstralia ddechrau'r flwyddyn, ond mae'n credu bod cyfle ganddo i ennill ras y dynion.

"O ystyried popeth 'dwi 'di bod drwyddo eleni, yna byddai cael unrhyw le'n agos at fy amser gorau personol yn wych," meddai.

"Dwi ddim yn ofnadwy o bell o hynny, ond gyda phob ras 'dwi'n gwneud 'dwi'n teimlo'n fwy hyderus, felly pwy a ŵyr beth all ddigwydd ar y diwrnod yng Nghaerdydd gyda'r holl gefnogaeth."

Hanner Marathon Caerdydd

25,000 o redwyr;

Tua 28,000 cam i gwblhau'r cwrs 13.1 milltir;

115,000 o boteli dŵr, 20,000 banana a 18,000 gel egni;

800 o wirfoddolwyr;

Dros 20 o ffyrdd ynghau yn y brifddinas.

Eto eleni bydd y ras yn dechrau y tu allan i Gastell Caerdydd cyn mynd heibio Stadiwm Dinas Caerdydd ar y ffordd i Benarth a dros y morglawdd i'r bae.

Yna bydd y rhedwyr yn anelu'n ôl tua'r ddinas cyn troi at Y Rhath ac yna Cathays i orffen ger Neuadd y Ddinas.

Bydd rhai o athletwyr gorau'r byd yn rhedeg y ras eto eleni, gan gynnwys John Lotiang ac Edith Chelimo o Kenya - wnaeth osod recordiau'r dynion a'r menywod i'r cwrs y llynedd.

Cyfyngiadau i deithwyr

Mae disgwyl i Gaerdydd fod yn brysur iawn dros y penwythnos a bydd llawer o ffyrdd canol y ddinas ynghau trwy gydol y diwrnod.

Mae'r rhain yn cynnwys Heol y Gogledd, Ffordd y Brenin, Heol Ddwyreiniol y Bont-faen a Heol Column.

Am yr holl fanylion am y trefniadau teithio ewch i wefan Cyngor Caerdydd.