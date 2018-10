Image caption Mae gan ymgyrch YesCymru 10,000 o ddilynwyr ar Twitter

Mae angen i YesCymru fynd yn ôl at ei wreiddiau a rhoi'r grym yn ôl yn nwylo aelodau canghennau lleol, yn ôl cyn-aelod sydd bellach wedi gadael y mudiad sy'n ymgyrchu dros annibynniaeth.

Roedd Huw Williams yn siarad â rhaglen Newyddion 9 ar gyfnod pan fo ffraeo mewnol dros bwy sy'n arwain y mudiad wedi arwain at sawl aelod yn gadael neu'n ystyried gwneud hynny.

Mae rhai yn honni iddyn nhw gael eu diarddel heb resymau digonol, ac mae sawl un yn anhapus gyda'r newidiadau mae'r pwyllgor canolog am eu cyflwyno i'r cyfansoddiad mewn cyfarfod ym Mhorth Tywyn ddydd Sadwrn.

Mae YesCymru - grŵp ymgyrchu amlbleidiol dros annibyniaeth i Gymru - yn dweud bod y "cyfansoddiad presennol yn anaddas" ond nid oedd am wneud sylw ar achosion disgyblu.

Mae gan y mudiad 10,000 o ddilynwyr ar Twitter ac aeth Maer Aberystwyth, Talat Chaudhri, ar y wefan i ddweud ei fod e'n un o'r rheiny sydd wedi'u diarddel, gan honni bod tua dwsin o bobol yn ceisio tanseilio'r achos.

Image caption Dywed Huw Williams bod rhoi lle canolog i ganghennau lleol wedi bod yn llwyddiannus

Yn ôl Huw Williams, a benderfynodd gadael y grŵp, mae angen datganoli pŵer yn ôl i ganghennau lleol YesCymru.

"Fi'n credu beth sy'n bwysig nawr o ran YesCymru yw bod nhw'n ceisio dychwelyd at ysbryd a chraidd y mudiad yn y lle cyntaf, sef mudiad lawr gwlad datganoledig sy'n troi o gwmpas canghennau," meddai.

"Dyna sydd wedi bod yn llwyddiannus."

'Cyfansoddiad i gryfhau'r mudiad'

Mewn datganiad fe ddywedodd llefarydd ar ran YesCymru bod y "cyfansoddiad presennol yn anaddas ac mae pwyllgor canolog YesCymru wedi gweithio gyda chyfreithwyr i geisio llunio cyfansoddiad i gryfhau'r mudiad, ac a fydd yn galluogi grwpiau ac aelodau YesCymru i barhau i lywio cyfeiriad a neges yr ymgyrch dros annibyniaeth i Gymru.

"Nid ydym am wneud sylw ar unrhyw achos o ddisgyblu, am ein bod am barchu hawl unigolion i breifatrwydd.

"Materion mewnol i YesCymru yw rhain, a bydd yna drafodaeth lawn ac agored yn y cyfarfod cyffredinol ym Mhorth Tywyn ddydd Sadwrn.

"Anogwn ein haelodau i fynychu, ac i gymryd rhan yn y drafodaeth oddi ar y cyfryngau cymdeithasol."