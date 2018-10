Image copyright Penarth Coastguard

Mae dyn 32 oed wedi marw ar ôl disgyn i'r dŵr ym marina Penarth ym Mro Morgannwg nos Wener.

Cafodd dau berson eu tynnu o'r dŵr wrth i law trwm a gwyntoedd cryfion Storm Callum daro de Cymru.

Dywedodd Gwylwyr y Glannau Penarth fod un o'r ddau yn anymwybodol ar ôl cael ei dynnu o'r dŵr am tua 22:00 nos Wener, 12 Hydref.

Bu farw'r dyn o Benarth yn yr ysbyty yn ddiweddarach, ond ni chafodd menyw 35 oed o'r ardal unrhyw anafiadau.

Dywedodd Heddlu'r De nad oedd y farwolaeth yn cael ei thrin fel un amheus, ond mae swyddogion sy'n ymchwilio yn apelio am dystion i'r digwyddiad.