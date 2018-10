Mae Prif Weinidog Cymru yn "bryderus" yn dilyn rhybuddion gan Ford y gallai Brexit heb gytundeb gael effaith ar ddyfodol y cwmni yn y Deyrnas Unedig.

Dywedodd Carwyn Jones nad oedd "unrhyw un call" yn galw am Brexit heb gytundeb a galwodd ar drafodwyr y DU a'r UE i ddangos "hyblygrwydd" er mwyn cyrraedd cytundeb.

Dywedodd Theresa May wrth aelodau ei chabinet hi ddydd Mawrth bod cytundeb o fewn gafael os ydy'r llywodraeth yn "sefyll yn gadarn".

Ond mae'r UE wedi tawelu gobeithion y gallai cytundeb ddod yn ystod uwchgynhadledd sy'n dechrau heddiw.

Roedd trafodwyr ar y ddwy ochr wedi rhagweld y byddai'r cyfarfod deuddydd o arweinwyr gwledydd yr UE ym Mrwsel yn gyfle i gyrraedd cytundeb ar ymadawiad Prydain o'r UE.

Ond gyda dyfodol y ffîn Wyddelig yn parhau i achosi cur pen dywedodd Llywydd Cyngor Ewrop Donald Tusk nad oedd ganddo unrhyw sail i fod yn obeithiol y bydd datrysiad yr wythnos hon.

Heb gytundeb ar bolisi yswiriant i gadw ffin agored rhwng Gogledd Iwerddon a'r Weriniaeth, fydd yna ddim cytundeb Brexit rhwng y DU a'r UE.

Rhybudd Ford

Dywedodd Prif Weinidog Cymru y byddai angen i'r ddwy ochr gyfaddawdu er mwyn rhoi sicrwydd i fyd busnes a thaw Brexit heb gytundeb sy'n poeni busnesau fwyaf.

Ddydd Llun dywedodd pennaeth Ford yn Ewrop wrth y BBC byddai Brexit heb gytundeb yn "drychinebus" i ddiwydiant ym Mhrydain ond ei fod yn "hyderus o hyd" y gellid ffurfio cytundeb masnach heb dollau.

Mae Ford yn cyflogi bron i 2,000 o weithwyr ym Mhenybont-ar-Ogwr, sef etholaeth Prif Weinidog Cymru.

Dywedodd Carwyn Jones: "Maen nhw'n gyflogwyr mawr yn fy nhref fy hun ac mae'n rhaid i ni wneud yn siwr nad ydyn ni'n gweld cwmniau eraill yn teimlo'r un ffordd a dyna pam mae'n bwysig ein bod ni'n cael cytundeb da - fel nad ydyn ni'n ei gwneud hi'n fwy anodd i'n busnesau ni weithgynhyrchu a gwerthu i farchnad Ewrop.

"Does dim ffordd hawdd nawr. Mae Theresa May wedi rhoi ei chardiau ar y bwrdd ac mae'n rhaid iddi gyrraedd cytundeb nawr sy'n rhoi'r sicrwydd sydd ei angen achos dim ond chwarae o gwmpas sydd wedi digwydd dros y ddwy flynedd ddiwethaf.

"Dwi'n meddwl taw'r broblem fydd cael y cytundeb drwy'r Senedd. Mae'n bosib y gall Theresa May ddod 'nol gyda cytundeb ond a fydd hi'n gallu cael cefnogaeth ei chydweithwyr yn San Steffan," ychwanegodd.

Dywedodd yr Aelod Seneddol Ceidwadol Chris Davies, sy'n aelod o'r Grŵp Ymchwil Ewropeaidd sy'n cefnogi Brexit, na fyddai'n bosib i'r Prif Weinidog blesio pob Ceidwadwr.

Dywedodd yr aelod dros Frycheiniog a Maesyfed: "Byddai'n well gen i gael cytundeb, yn sicr. Ry'n ni'n mynd i orfod cael agwedd pragmatig a gwneud yr hyn sydd orau dros ein hetholwyr ni."

Yn ogystal â chytuno ar bolisi yswiriant ar gyfer y ffin Wyddelig mae angen i drafodwyr y DU a'r UE gytuno hefyd ar fraslun cynllun ar gyfer dyfodol y berthynas rhyngddyn nhw.

Mae syniadau Theresa May - gafodd eu cytuno gyda'i chabinet yn Chequers ym mis Gorffennaf - wedi creu rhaniadau o fewn i'r blaid Geidwadol gan arwain at ymddiswyddiadau Boris Johnson a David Davis o'r cabinet.

Mae'r cyn-weinidog Brexit Steve Baker wedi dweud y gallai hyd at 40 o Aelodau Seneddol y Ceidwadwyr wrthwynebu'r cynllun Chequers os taw dyna fydd sail unrhyw gytundeb gyda Brwsel.

Mae arweinydd y blaid yn y Cynulliad Paul Davies wedi dweud ei fod e'n cefnogi cynllun Chequers ac mae e wedi galw ar ei gydweithwyr i "gefnogi'r Prif Weinidog".

Dywedodd yr aelod dros Breseli Penfro: "Rwy'n hyderus o siarad gyda llawer o'm cydweithwyr dros yr wythnosau diwethaf y byddai'r Prif Weinidog yn gallu cael cytundeb drwy Dŷ'r Cyffredin."