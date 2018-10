Image copyright Getty Images

Cafodd car dyn ei gymryd a'i ddinistrio gan y cyngor sir tra'r oedd yn derbyn llawdriniaeth mewn ysbyty.

Ar ôl cael llawdriniaeth, daeth perchennog y car i wybod fod Cyngor Sir y Fflint wedi penderfynu fod ei BMW 323 wedi ei adael heb fwriad i'w gasglu.

Cafodd y car ei ddinistrio gan yr awdurdod lleol.

Dywedodd adroddiad ombwdsmon nad oedd unrhyw dystiolaeth fod y cyngor wedi ceisio adnabod y perchennog, a alwodd y sefyllfa'n "dwpdra llwyr".

Mae'n rhaid i'r cyngor dalu £2,750 i'r dyn - sydd am aros yn ddienw - am ei gar a'r amser gymrodd hi i ddatrys y mater.

Dywedodd Steve Jones, prif swyddog Strydoedd a Thrafnidiaeth Sir Y Fflint, fod y cyngor yn derbyn cyfrifoldeb ac y byddai'n gweithredu ar yr argymhellion yn adroddiad yr ombwdsmon.

Car rasio - a £2k yn y cefn

Talodd perchennog y BMW, Mr G, £14,000 am y car gwyrdd rasio yn 2004 a gwariodd £2,500 ar injan a system brecio newydd.

Ym mis Tachwedd 2016, pan aeth i Ysbyty Maelor Wrecsam ar gyfer llawdriniaeth ar ei ffêr, roedd y car wedi ei ddatgan oddi ar y ffordd ac wedi'i barcio y tu allan i'r cyfeiriad cofrestredig.

Pan ddychwelodd Mr G i'w fflat yn Sir y Fflint dridiau wedi'r llawdriniaeth, roedd ei gar wedi diflannu o'i le parcio.

Ar ôl adrodd i'r heddlu, dywedodd swyddogion wrtho beth oedd wedi digwydd.

Dywedodd swyddog y cyngor ar y pryd nad oedd chwiliad o gronfa ddata cerbydau'r DVLA yn adnabod ceidwad cofrestredig y cerbyd.

Ond dywed adroddiad yr ombwdsmon nad oedd unrhyw dystiolaeth o chwiliad o'r fath wedi'i logio.

Doedd yr awdurdod ddim chwaith yn gallu rhoi tystiolaeth ei fod wedi cyhoeddi hysbysiad statudol yn hysbysu'r tirfeddiannwr am ei fwriad i gael gwared â'r cerbyd.

Dywedodd Mr G ar ôl i yswirwyr y cyngor wrthod talu am ei gais, fod yr awdurdod "wedi cau ei siop ac yn gwrthod cyfrifoldeb".

Dywedodd hefyd fod ganddo eiddo gwerth tua £2,000 yng nghefn y car.

"Roeddwn i'n ofni'n llwyr ac yn ddryslyd oherwydd do'n i yn methu deall pam eu bod nhw wedi symud cerbyd a gofrestrwyd i mi yn fy nghyfeiriad," meddai.

Dywedodd Nick Bennett, Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru, mai hon oedd un o'r achosion mwyaf amlwg o "gamweinyddiaeth" yn ystod ei bedair blynedd yn y swydd.