Fy mhrofiad i o Scoliosis

Bu ffrog briodas y Dywysoges Euginie yn destun trafodaeth wythnos diwethaf, ond nid am y rhesymau arferol. Dywedodd ei bod hi'n fwriadol wedi cael ffrog a oedd yn dangos craith ei thriniaeth Scoliosis hi.

Mae Gwenno Haf yn wreiddiol o Rosgoch yn Ynys Môn, a phan oedd hi'n 17 mlwydd oed sylwodd fod ganddi dro yn ei hasgwrn cefn.

Fy ffrind i, Angharad, wnaeth grybwyll y peth gyntaf.

Mi 'roedd hi'n dweud yn rheolaidd bod 'na rhywbeth yn od am fy nghefn i, ond chymerais i fawr o sylw ohoni.

Aethon ni i Aberystwyth ar gyfer deuddydd agored ac 'roeddan ni'n aros ym Mhantycelyn a dyma hi'n dweud wrtha' i eto,

"Mae 'na rhywbeth od am dy gefn di. Tyrd yma a rho dy gefn yn erbyn y wal a rho dy law i fyny ac i lawr bob ochr." Ar un ochr, mi oedd fy llaw yn medru mynd i fyny ac i lawr yn reit rhydd, ond yr ochr arall doedd 'na prin le i symud.

Mi feddyliais fod hynny 'chydig yn od, ac mi es adra a dweud wrth Mam a dangos iddi yr arbrawf ro'n i wedi'i wneud efo Angharad.

Es i at y doctor a ges i sgan. O edrych ar sganiau, roedd y doctor yn gweld fod rhywbeth o'i le "tu mewn" a fyddai'n gallu achosi problemau i mi, yn enwedig o ran cael plant. Mi gododd hynny gryn ofn arna i a fy mam ac felly fe wnaethon ni apwyntiad gydag ymgynghorydd preifat, gan fod 'na andros o waiting list fel arall.

Cadarhnaodd yr ymgynghorydd fod gen i scoliosis. Tawelodd o ein meddyliau am bryderon y doctor lleol gan egluro fod pethau'n edrych yn waeth nag oeddan nhw oherwydd fod y rib cage wedi symud allan gyda'r asgwrn cefn. Dyna be' oedd y lwmp ar fy nhgefn i sef be' oedd Angharad yn ei weld yn od.

Pelydr-X o asgwrn cefn Gwenno cyn y llawdriniaeth

Mae llawdriniaeth fel hon yn costio degau o filoedd yn breifat oherwydd bod angen gymaint o staff yn y theatr, felly'r cyngor ges i oedd mynd drwy'r NHS. Roedd amseru'r llawdriniaeth yn cyd-fynd â dechrau yn y Brifysgol a doeddwn i wir ddim isio colli allan ar gael mynd i neuadd JMJ ym Mangor. Ges i fy annog i gymryd blwyddyn allan, ond 'roedd meddwl am Angharad a'r giang yn cael hwyl a sbri yn coleg tra 'mod i yn sdyc yn Rhosgoch yn torri 'nghalon i. Felly, mi gytunais i gael yr op ar yr amod fy mod i'n cael mynd i JMJ efo fy ffrindiau.

Yn [ysbyty] Gobowen ges i'r llawdriniaeth ac mi barodd wyth awr. Dw i ddim yn cofio rhyw lawer o'r cyfnod, ond mi ydw i'n cofio Dad yn dod i lawr ata' i a Mam ar ddiwrnod y llawdriniaeth. Mi aeth o i'r ysbyty rong. Mi aeth i Wrecsam!

Dw i hefyd yn cofio deffro wedi'r llawdriniaeth, a Dad - druan ag o - yn gofyn mewn llais annwyl "Ydy dy gefn di'n brifo 'mach i?". Mi atebais o yn flin ac yn gas, hyd heddiw wn i ddim pam, gan ddweud "No s**t Sherlock!". Cr'adur - ond mi gymerodd o'n iawn a dweud "O leia bo hi'r un Gwenno ag aeth i mewn!"

Doeddwn i ddim yn yr ysbyty yn hir ar ôl y llawdriniaeth. Tridiau wedi'r op, roeddwn i'n dechrau teimlo'n fudr yn fy ngwely, a gofynnais i'r nyrs faswn i'n cael cawod. Mi ddywedodd wrtha' i bod rhaid i mi allu cerdded cyn cael cawod. Roeddwn yn grediniol y byddwn i'n cerdded erbyn diwedd y dydd er mwyn cael cawod. Ges i gwpl o oriau o ffysiotherapi ac mi ges i folchi y diwrnod wedyn. Ddeuddydd wedyn ges i fynd adra.

Pelydr-X wedi'r llawdriniaeth a'r graith

Mae'r ffordd o Gobowen i Rosgoch yn dipyn o hike a dw i'n cofio Mam yn dreifio'n mor ofalus holl ffordd adra, rhag ofn mynd dros bymps yn y lôn.

Yn yr wythnosau oedd yn dilyn mi fu'n rhaid i mi fynd i weld doctor yn Amlwch gwpl o weithiau i weld sut oedd y graith yn mendio. Ches i ddim trafferth efo'i, a dweud y gwir roedd y doctoriaid wedi dychryn craith mor dwt oedd hi.

'Roedd hi'n bwcs go od bod yn ôl yn Sir Fôn, mi oedd fy mhen yn teimlo'n drwm a doeddwn i methu dal fy mhen i fyny am amser hir. 'Roedd y soffa adra yn un â chefn isel ac 'oedd rhaid i dad roi darn o bren yn sownd iddi. Dw i'n cofio deffro'n ganol nos yn teimlo'n stiff ofnadwy, ac mi fyddwn i'n gorfod gweiddi ar Mam i ddod i fy helpu fi i symud am ei fod yn brifo gymaint, o'n i mor stiff.

Craith Gwenno heddiw, bron i ddeng mlynedd ers y llawdriniaeth

Ar y cyfan, ches i fawr o drafferth efo'r recovery. 'Roedd y doctoriaid wedi synnu 'mod i mewn cyn lleied o boen. Cwbl o'n i'n ei gael oedd ambell i twinge bob hyn a hyn, ac mi 'rydw i dal i'w cael nhw os dw i wedi bod yn sefyll yn wirion neu symud yn sydyn mewn rhyw ffordd. Os dw i'n eistedd ar soffa go anghyfforddus, fydda i'n cael trafferth codi ohoni. Mae hynny wedi mynd yn dipyn o jôc rŵan 'lly.

Mae'n beth da fod Eugine wedi dangos ei chraith mae'n siŵr; mi oedd Mam yn meddwl ei fod yn grêt. Dw i wastad wedi bod yn hapus siarad am fy nghraith a'i dangos. Mi oedd o'n beth mawr 'naeth ddigwydd i mi, ac heb os mae o wedi fy ngwneud i'n berson cryfach.

Ond i mi, mae gweld creithiau pobl o ddydd i ddydd yn golygu mwy. Wrth ddod oddi ar y tiwb yn ddiweddar, mi sylwais ar ddynes o 'mlaen i ac mi oedd ganddi hi graith scoliosis. Nes i gyffroi ei gweld hi a meddwl mae hynny'n cŵl; mae gen i a dieithryn llwyr rhywbeth yn gyffredin.