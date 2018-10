Image copyright PA

Mae teulu ym Mhowys wedi cyflwyno cais i adeiladu sied fyddai'n dal 32,000 o ieir, bron i flwyddyn ar ôl i'r cais gwreiddiol gael ei wrthod yn dilyn gwrthwynebiad lleol.

Mae Gareth a Delyth Woosnam eisoes yn ffermio defaid a gwartheg ar eu fferm ger y Drenewydd, ond maen nhw'n gobeithio gallu arallgyfeirio.

Cafodd y cais gwreiddiol ei wrthod ym mis Tachwedd 2017 oherwydd pryderon am yr effaith ar ffyrdd a'r amgylchedd lleol.

Dywedodd gwrthwynebwyr y cais gwreiddiol eu bod nhw'n bwriadu gwrthsefyll y cynllun diweddaraf hefyd.

Yn ôl gwrthwynebwyr mae'r cynllun yn "anaddas" ar gyfer ardal Cefn Mawr - ardal y maen nhw'n ei disgrifio fel "hafan".

Mewn datganiad dywedodd asiant o Roger Parry and Partners: "Mae'r teulu yn weithwyr caled ac yn gobeithio datblygu eu huned i ddarparu busnes amrywiol all gynnal y teulu a gwneud defnydd llawn o'r llafur sydd ar gael ar y fferm,".

"Mae'r teulu wedi sylwi y bydd y diwygiad i Bolisi Amaethyddol Cyffredin yr UE yn arwain at ostyngiad i incwm ffermydd ... a byddai'r cynllun newydd yn helpu sicrhau dyfodol cynaliadwy a chaniatáu olyniaeth deuluol."

Byddai'r adeilad newydd yn gorchuddio tua 30,000 troedfedd sgwâr, ond ychwanegodd y datganiad na fyddai'r cynllun yn cael effaith negyddol ar gynefinoedd lleol.

Dywedodd gwrthwynebwyr y cynllun wrth wasanaeth cofnodi democratiaeth leol eu bod nhw wedi nodi'r cais newydd, a'u bod yn barod i frwydro yn ei erbyn.