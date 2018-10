Ydych chi'n gweld ysbryd yn y llun yma?

Image copyright Dave Newnham Image caption Cafodd y llun yma ei dynnu ger Afon Ystwyth ddechrau'r wythnos

Beth welwch chi o edrych ar y llun uchod?

Afon arferol, gwaith camera clyfar, neu ferch ysbryd-aidd yn y dŵr?

Mae'r llun iasoer fel pe bai'n dangos dynes â gwallt tywyll mewn ffrog wen.

Cafodd y llun ei dynnu ar Stad yr Hafod yng nghanolbarth Cymru - lleoliad honedig yr hen chwedl Gymreig, 'Tair Chwaer Pumlumon'.

Credai rhai bod y ffigwr yn debyg i ysbryd dŵr o'r chwedl leol, lle teithiodd tair chwaer o'r mynydd i'r môr, gan greu afon Ystwyth, Gwy a Hafren yn eu tro.

Dave Newnham, rheolwr Stad yr Hafod, dynnodd y llun tua 6.15pm ddydd Mawrth ar Afon Ystwyth pan oedd yn gwirio'r llwybrau troed cyn mynd adref am y noson.

Dywedodd Mr Newnham: "Fe welais i gysgod aneglur yng nghornel fy llygad ac fe welais i ddynes yn sefyll yn yr afon ger Pont Dologau.

"Gweiddais arni gan ei bod hi'n noson oer, ac roeddwn i'n meddwl efallai ei bod hi mewn trafferth, ond doedd hi ddim yn hir cyn i mi sylweddoli nad person oedd hi o gwbl."

Ydych chi wedi cael eich perswadio?