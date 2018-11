Cystadleuaeth Gohebydd Ifanc y BBC - Telerau ac Amodau

Mae'r gystadleuaeth hon yn agored i bawb sy'n byw yng Nghymru sydd rhwng 11 a 18 oed ar y dyddiad cau, sef 6ed Ionawr 2019. Nid yw'r gystadleuaeth yn agored i'r sawl sy'n perthyn yn agos i aelodau o staff y BBC neu gwmnïau Grŵp y BBC neu i weithwyr llawrydd y BBC. Cystadleuaeth gan y BBC, a gynhyrchir gan y BBC, yw Cystadleuaeth Gohebydd Ifanc y BBC.

Mae'r BBC yn cadw'r hawl i ofyn am brawf oedran yn ogystal â chydsyniad rhiant neu warcheidwad.

Dim ond cynigion unigol a ganiateir. Ni chaniateir i unigolion gyflwyno mwy nag UN cynnig. Bydd y cynnig cyntaf a gyflwynir yn cael ei ystyried; caiff cynigion dilynol eu diystyru.

Dim ond cynigion a gyflwynir drwy'r drefn ar-lein fydd yn cael eu hystyried. Dim ond cynigion Cymraeg eu hiaith fydd yn cael eu hystyried. Ni chaniateir unrhyw ddull cyflwyno arall (mae hyn yn cynnwys e-bost neu bostio).

Drwy'r wefan swyddogol yn unig y gellir cyflwyno cynigion i'r gystadleuaeth. Gallant fod yn ysgrifenedig, wedi'u recordio neu wedi'u ffilmio.

Dylai cynigion ysgrifenedig fod yn ddim mwy na 500 gair o hyd. Dylai fideos neu recordiadau sain fod yn ddim mwy na 3 munud o hyd. Bydd unrhyw elfen o gynigion sydd y tu hwnt i'r cyfyngiadau hyn yn cael ei diystyru, felly cofiwch wneud yn siŵr nad yw'ch cynnig yn hirach na'r hyn sy'n cael ei ganiatáu. Rhaid i bob cynnig hefyd gynnwys, mewn dim mwy na 250 o eiriau neu recordiad o ddim mwy na 2 funud, amlinelliad o pam rydych am rannu'ch stori gyda chynulleidfa'r BBC a beth mae hynny'n ei olygu i chi.

Rhaid i'r cynnig a gyflwynir fod yn waith gwreiddiol y cystadleuydd ei hun a rhaid iddo beidio â difenwi na thorri hawlfraint na chynnwys unrhyw beth a allai gael ei ystyried yn sarhaus neu'n amhriodol. Bydd unrhyw ddeunydd sy'n cael ei ystyried yn anaddas yn cael ei dynnu o'r broses farnu a'i wahardd. Dylai cystadleuwyr gadw copi gan na fydd cynigion yn cael eu dychwelyd.

Rhaid cyflwyno'r holl wybodaeth y gofynnir amdani gyda'r cynnig drwy'r broses gyflwyno ar-lein. Bydd unrhyw gynnig a gyflwynir gyda rhywfaint o'r wybodaeth ar goll yn annilys ac ni fydd yn mynd ymlaen yn y gystadleuaeth.

Rhaid i gynigion ddod i law'r BBC erbyn 23:59:59 ar 6ed Ionawr 2019 fan hwyraf. Bydd cynigion hwyr, anghyflawn, nad oes modd eu darllen neu'u clywed yn cael eu gwahardd. Ni all y BBC gymryd unrhyw gyfrifoldeb am unrhyw fethiant neu broblem dechnegol, a allai olygu oedi wrth gyflwyno cynnig, neu nad yw cynnig yn cael ei gofrestru neu'i recordio'n iawn. Ni fydd y BBC yn gallu dychwelyd cynigion, felly cofiwch gadw copi ar gyfer eich cofnodion chi.

Mae'r BBC yn cydnabod bod perchenogaeth unrhyw hawliau eiddo deallusol yn aros gyda'r cystadleuwyr, ond drwy gyflwyno cynnig mae rhiant neu warcheidwad pob cystadleuydd yn rhoi i'r BBC yr hawl anghyfyngol i ddefnyddio neu atgynhyrchu, yn rhad ac am ddim, gynnig y cystadleuydd neu unrhyw ran o'r cynnig at ddibenion y gystadleuaeth, yn cynnwys rhoi cyhoeddusrwydd i'r gystadleuaeth ar unrhyw gyfrwng a phob cyfrwng am byth, ledled y byd, cyflawni'r wobr ac unrhyw gyhoeddusrwydd / sylw cysylltiedig â'r gystadleuaeth ar unrhyw wasanaeth o eiddo'r BBC neu gwmnïau Grŵp y BBC, sianel neu ar-lein gan y BBC, ei is-gwmnïau neu drydydd partïon a ddewisir ganddo.

Bydd pob cynnig yn cael ei farnu yn y lle cyntaf gan staff y BBC. Cwblheir y cylch barnu cyntaf gan ddefnyddio'r meini prawf canlynol:

Gwerth golygyddol (cryfder y stori a'r ongl) 10 marc

Stori bersonol neu'r cefndir i'r stori (safbwynt neu reswm unigryw dros rannu'r stori) 10 marc

Gwreiddioldeb y stori - (ei bod am fater neu am stori bersonol nad yw wedi cael sylw eang o'r blaen a/neu ei bod yn rhoi safbwynt gwahanol i stori) 10 marc

Bydd newyddiadurwyr o'r BBC yn ymchwilio i storïau cyn llunio'r rhestr fer a rhaid iddynt gydymffurfio â Canllawiau Golygyddol y BBC a bod yn ddilys yn gyfreithiol.

Byddwn yn cysylltu â'r 20 cynnig uchaf ym mhob categori o'r rownd gyntaf ac yn gwirio'r cynigion. Bydd y gwirio yn digwydd erbyn 28 Chwefror 2019. Os bydd unrhyw rai o'r cynigion gorau â'r un nifer o farciau, gallwn dderbyn hyd at 25 cynnig i'w gwirio cyn yr ail rownd. Os na fyddwn wedi llwyddo i wirio'r cynigion ar ôl gwneud ymdrech resymol i gysylltu, mae'r BBC yn cadw'r hawl i ddiystyru'r cynnig hwnnw. Bydd cynigion dilys yn mynd ymlaen i'r ail rownd farnu, a gaiff ei chwblhau gan banel o olygyddion a newyddiadurwyr y BBC. Bydd y panel yn defnyddio'r un meini prawf ag a ddisgrifiwyd uchod, i benderfynu ar yr enillwyr terfynol. Bydd un enillydd fesul categori a grŵp oedran.

Bydd staff Gohebydd Ifanc y BBC yn cysylltu â rhiant/gwarcheidwad y cystadleuwyr i gadarnhau bod y cynnig yn gymwys ac yn wreiddiol. Gallai hynny olygu siarad â'r unigolion a/neu'r aelodau grŵp a fu'n rhan o gynhyrchu'r cynnig. Os nad oes modd cysylltu â chystadleuydd neu'i riant neu'i warcheidwad ar ôl ymdrech resymol i wneud hynny, mae'r BBC yn cadw'r hawl i gynnig ei le i'r cystadleuydd nesaf orau. Ni chysylltir â chystadleuwyr aflwyddiannus.

Y Wobr yw bod yr enillydd yn cael gweithio gyda newyddiadurwr neu dîm cynhyrchu o'r BBC i gynhyrchu'i stori ar gyfer radio, teledu, ar-lein neu gyfryngau cymdeithasol, ac y bydd y stori'n cael ei darlledu ar un o'r platfformau hyn gan y BBC ar 6 Mawrth 2019 oni chytunir ar ddyddiad arall gyda'r enillydd a'r tîm cynhyrchu (mae hyn i ganiatáu ar gyfer angen golygyddol i ddarlledu neu greu cynnwys ar adeg wahanol i ateb agenda newyddion/angen darlledu). Bydd yr enillwyr hefyd yn cael taith y tu ôl i'r llenni o amgylch Canolfan Ddarlledu'r BBC yng Nghaerdydd ac yn cael gwobr Gohebydd Ifanc y Flwyddyn y BBC.

Mae penderfyniad y BBC a'r beiriniaid yn derfynol. Ni fydd unrhyw ohebu'n digwydd mewn perthynas â'r gystadleuaeth.

Disgwylir i gystadleuwyr gymryd rhan mewn cyhoeddusrwydd darlledu ac ar-lein neu mewn print ar gyfer y BBC ar ôl y gystadleuaeth.

Mae'r BBC yn cadw'r hawl i ganslo'r gystadleuaeth neu newid unrhyw un o'r rheolau hyn ar unrhyw adeg os yw'n barnu bod hynny'n angenrheidiol neu os bydd amgylchiadau y tu hwnt i'w reolaeth yn codi. Rhoddir gwybod yn briodol am unrhyw newidiadau o'r fath. Ni ellir dal y BBC yn gyfrifol am unrhyw ddigwyddiadau annisgwyl yn ymwneud â gorfod canslo neu ohirio'r gystadleuaeth.

Mae'r gystadleuaeth hon yn cydymffurfio â Cod Ymddygiad y BBC ar gyfer Cystadlaethau a Phleidleisio.

Ni all y BBC, Stream UK, eu his-gontractwyr, is-gwmnïau a/neu asiantaethau dderbyn unrhyw gyfrifoldeb o gwbl am unrhyw fethiant neu broblem dechnegol neu unrhyw broblem arall gydag unrhyw weinydd, mynediad i'r rhyngrwyd, system neu fel arall a allai olygu nad yw cynnig yn cael ei gofrestru neu'i recordio'n iawn.

Mae'r Telerau a'r Amodau hyn yn cael eu rheoli gan gyfreithiau Cymru a Lloegr.