Image copyright Tivyside Advertiser Image caption Y cyn-berchennog Paul Morris (chwith) gyda Ceisjan Van Heerden

Bydd siop lyfrau yn Abertefi yn agor pennod newydd ddydd Llun wrth i'r dyn a'i henillodd mewn raffl gymryd yr awennau.

Yn gynharach eleni roedd cyn-berchennog siop Bookends, Paul Morris wedi rhoi cyfle i unrhyw un a oedd yn gwario dros £20 yn y siop i'w hennill mewn raffl.

Byddai'r enillydd hefyd yn cael holl gynnwys y siop.

Dywedodd Mr Morris ei fod am roi'r cyfle i rywun na fyddai fel arfer yn cael y siawns i ymgymryd â menter o'r fath.

Enillydd y raffl oedd Ceisjan Van Heerden o'r Iseldiroedd a ddydd Llun bydd yn agor ei siop yn Aberfeifi.

"Ges i sioc ofnadwy, pan glywais fy mod wedi ennill," meddai Mr Van Heerden. "Roedd rhaid i fi gael coffi ac eistedd i lawr."

Image copyright Bookends Image caption Mae siop Bookends ar Stryd Fawr Aberteifi

Cafodd siop Bookends ei sefydlu gan Mr Morris yn 2014 wedi iddo weld 18,000 o lyfrau ar werth ar y we.

Ag yntau'n dioddef o gryd cymalau a'r cyflwr yn gwaethygu roedd rhaid iddo werthu'r siop ond doedd e ddim am ei gwerthu i gadwyn.

Am dri mis bu pobl yn cymryd rhan mewn raffl ac ar 1 Medi, i gyfeiliant y gân The Winner Takes It All gan Abba, cyhoeddwyd mai Mr Van Heerden oedd yr enillydd.

Mae'n bwriadu rhedeg y siop gyda'i ffrind, Svaen Bjorn o Wlad yr Iâ.

Mae'r ddau wedi bod yn ffrindiau ers naw mlynedd ers cyfarfod ar y we ond dyw'r ddau ddim wedi cyfarfod ei gilydd wyneb yn wyneb.

"Mae hynny'n ymddangos yn rhyfedd," meddai Mr Van Heerden, " ond mae'n gyfle gwych ac mi fyddwn yn sicrhau llwyddiant y fenter."