Image copyright Meshroom

Mae disgwyl i gynlluniau ar gyfer gorsaf fysiau newydd gwerth £100m yng nghanol Caerdydd gael eu cymeradwyo yn ddiweddarach.

Byddai'r orsaf, sy'n cynnwys 14 safle unigol, yn cael ei hadeiladu gyferbyn â safle'r hen orsaf ar faes parcio Marland House.

Mae'r datblygiad hefyd yn cynnwys bloc o fflatiau, swyddfeydd, unedau manwerthu a maes parcio preifat fydd yn rhan o gartref newydd y BBC yn y Sgwâr Canolog.

Bydd pwyllgor cynllunio Cyngor Caerdydd yn penderfynu ar ddyfodol y gyfnewidfa mewn cyfarfod ddydd Mercher, ond mae swyddogion cynllunio eisoes wedi awgrymu y dylai'r cais gael ei gymeradwyo.

Er bod cynlluniau amlinellol ar gyfer yr orsaf fysiau eisoes wedi cael eu cymeradwyo gan gynghorwyr, dyma'r tro cyntaf i'r holl ddatblygiadau gael eu cynnwys gan y datblygwyr, Rightacres Property Company, sydd nawr yn ceisio sicrhau caniatâd cynllunio llawn.

Mae'r datblygiad yn rhan o bartneriaeth rhwng Cyngor Caerdydd, Llywodraeth Cymru, Rightacres a Network Rail.

Image copyright Cyngor Caerdydd Image caption Byddai'r orsaf newydd yn cael ei adeiladu gyferbyn a safle'r hen orsaf

Mae rhai wedi beirniadu'r cynlluniau gydag amheuon fod y safle yn rhy fach, ac y byddai'n ychwanegu at lygredd a thagfeydd yn y brifddinas.

Dywedodd Cymdeithas Ddinesig Caerdydd eu bod nhw'n rhagweld "traed moch" yn yr orsaf ar amseroedd prysur oherwydd targedau cyrraedd a gadael afrealistig.

Yn ôl swyddogion y cyngor, fydd yr orsaf yn derbyn saith bws pob awr yn ystod yr amseroedd prysuraf, gyda gwasanaethau eraill yn defnyddio safleoedd ar y strydoedd.

Byddai modd lleihau lefel y llygredd o'r gyfnewidfa drwy ddefnyddio mwy o gerbydau hybrid neu drydan, meddai'r swyddogion.

Image copyright Rightacres Image caption Mae bloc o fflatiau hefyd yn ran o'r datblygiad

Byddai'r orsaf newydd yn cael ei rheoli gan gorff trafnidiaeth Llywodraeth Cymru, Trafnidiaeth Cymru.

Os caiff y cynlluniau eu cymeradwyo, bydd gofyn i'r datblygwyr roi £1.7m tuag at waith cyhoeddus yn ar ardal, £50,000 tuag at gyfleusterau llogi beiciau a £10,000 tuag at fonitro safon yr aer.

Ychwanegodd yr adroddiad cynllunio fod gan Network Rail "obeithion hir dymor" o uwchraddio gorsaf drenau Caerdydd Ganolog.