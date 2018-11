Slaymaker: Y dydd wnes i gyfweld â Stan Lee

Y beirniad ffilmiau a'r cyflwynydd Gary Slaymaker sy'n cofio cwrdd â'r diweddar Stan Lee, creawdwr Spiderman a'r Incredible Hulk ac archarwyr eraill comics a ffilmiau Marvel, sydd wedi marw yn 95 mlwydd oed.

Yn wahanol i lawer sy'n cwrdd â'u harwyr, chafodd o 'mo'i siomi...

"Ble wyt ti'n dachre trafod rhywun sydd wedi bod yn rhan mor amlwg a phwysig o dy fywyd; mae ei farwolaeth bron fel colli aelod o'r teulu?

"Ges i'r fraint rhyfedda o gyfweld â Stan nôl ym 1990, yn swyddfeydd Marvel, yn Efrog Newydd. Nawr, wy 'di cadw cwmni 'da ambell enw mawr dros y blynyddoedd, ond dyma'r tro cynta erioed i fi deimlo'n nerfus.

"O ni ddim jyst yn cwrdd â seren, o ni'n cwrdd â STAN BLYDI LEE!!!! Wrth lwc, o'dd digon o sens 'da fi ofyn cwestiynau call, a bihafio'n hunan; ond allen i ddim gofyn am gwell cwpwl o oriau.

"R'odd e'n ddoniol, yn fonheddig, ac yn dipyn o strab hefyd. O'n i wedi dychmygu (a gobeithio) bydde fe'n ddyn arbennig, a ges i ddim o'n siomi. Ma' nhw'n gweud 'tho chi beidio cwrdd â'ch arwyr, ond y bore hynny, nes i gwrdd â'r arwr nath greu arwyr; a fyddai wastad yn ddiolchar am y profiad, a'r atgof 'na.

"R'own i'n 10 oed pan brynes i'n nghomic Marvel cynta. Ymysg pentwr bach o gomics Americanaidd, mewn siop bapurau yn Llandeilo, wy'n cofio bachu Batman, Sub-Mariner, Hulk, a Spider-Man.

"Cwpwl o flynyddoedd yn ddiweddarach, r'oedd Marvel yn rhyddau copïau du a gwyn o hanesion rhai o'u harwyr Americanaidd ar gyfer y farchnad Brydeinig - Mighty World of Marvel, Titans, Planet of the Apes - pob un ar ordor 'da fi yn y siop bapurau leol yn Llambed. Ac unwaith y mis, bydde 'na outing lawr i Abertawe; ac ynghanol y farchnad, r'odd stondin lyfrau o'dd yn gwerthu copïau gwreiddiol o gynnyrch Marvel, wedi'i allforio mewn i'r wlad. D'odd dim stop arna'i wedyn.

"Yn y dyddie cynnar, yr arwyr odd yn dala'r sylw drwy'r amser, ond unwaith bo fi yn fy arddegau, r'odd na un enw odd wastod yn sefyll allan, naill a'i ar glawr pob comic, neu ar y dudalen cynta - Stan Lee.

Image copyright Marvel Entertainment

"Stan, wrth gwrs, nath greu Spider-Man, yr Hulk, y Fantastic Four, a'r X-Men; ymysg llu o arwyr lliwgar arall. Dyddie hyn, ma storïwyr ac artisitiad yn cael canmoliaeth am greu un arwr/arwres, a gwneud dim ond adrodd ei hanesion nhw; ond r'odd gan Stan llond lori o arwyr, wnaeth neidio allan o'i ddychymyg rhyfeddol.

"Ma hwna, yn ei hunan, yn rheswm i rhyfeddu at allu'r dyn; ond r'odd e hefyd yn llysgenad rhyfeddol i Marvel dros y blynyddoedd - yn chwifio baner y cwmni mewn cyfweliadau radio a theledu; ac wrth gwrs ma pob cameo wnaeth y dyn yn y ffilmiau Marvel sydd wedi ymddangos yn y ddegawd ddiwetha, yn destament i'w bresenoldeb, personoliaeth, a gallu i hunan-hyrwyddo'n well na unrhyw un.

Image copyright Marvel Entertainment Image caption Stan Lee yn un o'i 'cameos' enwog, y tro yma fel swyddog diogelwch yn y Smithsonian yn 'Captain America: The Winter Soldier'

"Nath Stan gyflwyno bydoedd newydd cyffrous i fi; cynnig gwersi moesol yn ei golofn fisol Stan's Soapbox (yng nghefen y comics), a neud i fi sylweddoli bod pawb yn arwr yn ei ffordd arbennig ei hun.

"O'dd y boi flynyddoedd o flaen ei amser. Y linell orau i fi glywed yn yr oriau ers i'r newyddion dorri am farwolaeth Stan Lee yw hon - 'He died at 95, and the world's 14 year olds are in tears. That's a pretty great accomplishment'.

"Nag yw e jyst. Nos da Stan; a diolch o waelod calon. Excelsior!"