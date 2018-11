Image copyright Getty Images Image caption Cafodd aelodau'r cabinet, gan gynnwys Alun Cairns, weld y ddogfen nos Fawrth

Mae aelodau Ceidwadol o Gymru wedi bod yn ymateb cyn trafodaethau pwysig ar gytundeb drafft Brexit sydd wedi ei lunio gan y DU a'r Undeb Ewropeaidd.

Fe fydd cabinet Theresa May yn cwrdd brynhawn Mercher wrth i'r prif weinidog geisio ennill cefnogaeth i'r cytundeb.

Y gred yw bod Ysgrifennydd Cymru, Alun Cairns o'r farn fod y prif weinidog wedi sicrhau consesiynau gan yr UE a'i fod yn ddewis rhwng y cytundeb hwn, dim cytundeb neu ddim Brexit.

Ond mae'r cyn-weinidog Guto Bebb wedi dweud ei fod yn "anodd iawn gweld" sut y gallai gefnogi'r cytundeb.

Dywed y blaid Lafur na fyddant yn cefnogi y cynllun drafft oni bai eu bod yn credu y bydd yn diogelu swyddi a'r economi gyda'r DU yn aros yn rhan o'r Undeb Tollau.

'Problemau sylfaenol'

Bydd y cyfarfod am 14:00 yn dilyn lobïo caled gan Mrs May nos Fawrth, wrth iddi gwrdd ag aelodau'r cabinet fesul un neu mewn grwpiau bach i ofyn am eu cefnogaeth.

Cafodd Mr Cairns gyfle i'w weld ddydd Mawrth, a dywedodd ei fod yn bwriadu dychwelyd i astudio'r ddogfen yn ddiweddarach mewn ystafell arbennig yn Swyddfa'r Cabinet.

Pe bai'r prif weinidog yn derbyn cefnogaeth y cabinet, y cam nesaf fydd sicrhau cefnogaeth yn Nhŷ'r Cyffredin.

Ond eisoes mae nifer o fewn ei phlaid, rhai o blaid gadael yr UE yn llwyr a rhai sydd am aros, wedi dweud na fyddant yn cefnogi'r cytundeb.

Ar raglen y Post Cyntaf dywedodd y cyn-weinidog llywodraeth ac AS Aberconwy, Guto Bebb, y byddai'n "anodd iawn gweld sut mae rhywun fod i gefnogi'r cytundeb," os yw'n adlewyrchu'r papur gwyn gyhoeddodd y llywodraeth yn flaenorol.

Mae o'r farn ei fod yn debygol bod y cytundeb yn golygu trin Gogledd Iwerddon yn wahanol i'r DU o ran y farchnad sengl am gyfnod, ac y byddai hynny'n codi "cwestiynau sylfaenol" am pam nad yw gwledydd eraill y DU yn cael yr un driniaeth.

"Mae hynny'n mynd i greu problemau sylweddol oherwydd yn fy marn i mae Gogledd Iwerddon yn cael mantais nad ydyn ni'n ei gael yng Nghymru."

Mae Mr Bebb, wnaeth ymddiswyddo o'r llywodraeth oherwydd ei safbwynt ar Brexit, yn ffafrio cynnal refferendwm ar unrhyw gytundeb newydd.

Ond mae AS Ceidwadol arall o Gymru yn dweud y dylid cymryd amser i astudio'r cytundeb cyn dod i benderfyniad.

Dywedodd Stephen Crabb, AS Preseli Penfro, a wnaeth hefyd ymgyrchu i aros yn yr UE, na fydd "pawb yn gallu cael popeth maen nhw mo'yn".

"Mae hyn ynglŷn â chytundeb o gyfaddawd, sy'n sicrhau ein bod yn gadael y DU, ond sy'n ein rhoi ar lwybr i sicrhau perthynas newydd."

'Dim hyder'

Mae'r Blaid Lafur wedi gofyn am gytundeb sy'n golygu y bydd y DU yn aros yn rhan o'r Undeb Tollau wrth adael yr Undeb Ewropeaidd.

Dywedodd Nia Griffith, AS Llanelli a llefarydd Llafur ar amddiffyn: "Does dim hyder gennyf [am y cytundeb drafft] ond byddwn yn ei ystyried, ond ry' ni ddim yn gallu pleidleisio i rywbeth sy'n ddrwg i Brydain neu rywbeth sydd ddim yn rhoi digon o fanylion."

Mae Hywel Williams, AS Plaid Cymru dros Arfon, yn dweud ei fod o blaid rhoi telerau unrhyw gytundeb gerbron y bobl mewn refferendwm arall.

"Ni'n ymadael ar ddiwedd fis Mawrth mewn enw. Ond byddwn yn aros yn y trefniadau fel rhan o'r Undeb Tollau a'r farchnad sengl am gyfnod - rhyw ddwy flynedd ac fe allai bod Gogledd Iwerddon fod yn aros yn y trefniant am byth.

"Fydd gennym ni ddim sedd wrth y bwrdd, byddwn yn derbyn rheolau ond ddim yn eu gwneud nhw.

"Be' mae hi wedi gwneud ydy gohirio'r broblem anodd gyda Gogledd Iwerddon ac os ydy Gogledd Iwerddon yn gallu cael statws fel hyn...pam ddim Cymru."