Image copyright Reuters Image caption Dominic Raab yw un o'r gweinidogion sydd wedi ymddiswyddo

Mae ASau o Gymru wedi galw am "bwyllo" wrth i weinidogion Llywodraeth y DU ymddiswyddo dros y cytundeb drafft ar Brexit.

Ddydd Mercher, yn dilyn cyfarfod wnaeth bara dros bum awr, fe wnaeth y cabinet roi sêl bendith i gytundeb drafft y Prif Weinidog Theresa May gyda'r Undeb Ewropeaidd.

Ond bellach mae dau aelod o'r cabinet wedi ymddiswyddo yn dilyn y trafodaethau - yr Ysgrifennydd Brexit Dominic Raab a'r Ysgrifennydd Gwaith a Phensiynau Esther McVey.

Fore Iau fe wnaeth Mrs May araith yn Nhŷ'r Cyffredin yn amddiffyn y cytundeb.

'Dewis ffug'

Wrth siarad yn San Steffan ddydd Iau, dywedodd Mrs May y dylai ASau "feddwl beth sydd orau i'r wlad, a chefnogi" y cytundeb.

Ychwanegodd y byddai pleidleisio yn ei erbyn "yn mynd a ni 'nôl i'r cam cyntaf".

"Mae'r dewis yn glir: gadael heb gytundeb, mentro cael dim Brexit o gwbl, neu uno a chefnogi'r cytundeb gorau allwn ni ddod iddo," meddai.

Mewn ymateb dywedodd arweinydd y Blaid Lafur, Jeremy Corbyn fod y llywodraeth wedi croesi eu llinellau coch eu hunain, a gwneud "smonach" o'r trafodaethau.

Dywedodd hefyd nad oedd y cytundeb yn gwireddu "beth gafodd ei addo i'r wlad", ac nad oedd yn credu y byddai'r Senedd yn "derbyn y dewis ffug yma rhwng cytundeb gwael a dim cytundeb".

Dywedodd arweinydd y Democratiaid Rhyddfrydol, Syr Vince Cable y gallai ail refferendwm fod yn "ateb" i'r problemau sy'n wynebu Mrs May.

Fe wnaeth arweinydd yr SNP yn San Steffan, Ian Blackford gyhuddo'r prif weinidog o geisio "gwerthu cytundeb i ni sydd eisoes yn farw, a doedd ei Hysgrifennydd Brexit ddim hyd yn oed yn gallu ei oddef".

Dywedodd arweinydd y DUP yn San Steffan, Nigel Dodds nad oedd Mrs May "wedi gwrando", ac y byddai'r cytundeb yn golygu bod y DU yn gorfod derbyn "rheolau a deddfau eraill".

Wrth ymateb i gyhoeddiad Mrs May nos Fercher, dywedodd arweinydd Plaid Cymru yn San Steffan, Liz Saville Roberts bod y cytundeb yn "plesio neb".

'Problem anferth'

Yn ogystal â Mr Raab a Ms McVey, mae'r Is-weinidog yn Swyddfa Gogledd Iwerddon Shailesh Vara, yr Is-weinidog yn Swyddfa Brexit Suella Braverman, a'r Ysgrifennydd Seneddol Preifat i'r Gweinidogion Addysg Anne-Marie Trevelyan hefyd wedi ymddiswyddo.

Yn ei ymddiswyddiad fe ddywedodd Mr Raab na allai gefnogi'r cytundeb gan fod y cynigion ar gyfer y rheoliadau yng Ngogledd Iwerddon "yn peri bygythiad go iawn i gyfanrwydd y Deyrnas Unedig".

Ychwanegodd fod y trefniadau fyddai mewn lle i atal ffin galed rhag cael ei sefydlu yn Iwerddon hefyd yn golygu bod gan yr UE "feto dros ein gallu i adael".

Image copyright Getty Images Image caption Dywedodd Esther McVey nad oedd y cytundeb yn parchu canlyniad y refferendwm

Mae AS Ceidwadol Gorllewin Clwyd, David Jones - sy'n gyn-weinidog Brexit a chyn-Ysgrifennydd Cymru - yn un o'r rheiny sydd wedi datgan ei gefnogaeth i Mr Raab wedi ei ymddiswyddiad.

"Dwi'n meddwl fod y backstop yn broblem anferth ac fel mae o [Raab] wedi'i ddweud fe fyddwn ni mwy neu lai yn sownd yn yr undeb dollau yn ddiddiwedd," meddai.

"Mae hyn yn torri'r addewidion gafodd eu gwneud yn y maniffesto Ceidwadol.

"Mae'r prif weinidog wastad wedi bod yn glir na allwn ni drin Gogledd Iwerddon yn wahanol i weddill y DU, a dyma beth allai ddigwydd gyda'r cytundeb yma.

"Dwi'n meddwl fod Dominic yn hollol gywir. Doedd ganddo ddim opsiwn ond gadael ac rydw i'n ei gymeradwyo am wneud hynny."

Wrth drafod y cytundeb drafft, ychwanegodd: "Fydd y cynnig yma ddim yn cael ei basio yn y Senedd, a does dim pwynt parhau gydag o."

'Angen pwyllo'

Mae ASau Ceidwadol eraill fodd bynnag wedi herio'r farn honno, gydag AS Gorllewin Caerfyrddin a De Sir Benfro, Simon Hart yn dweud na fydd "cerdded i ffwrdd yn datrys unrhyw beth".

"Nawr yw'r adeg i bobl fod yn bwyllog, medrus a phroffesiynol," meddai ar raglen Victoria Derbyshire.

Dywedodd AS Mynwy, David Davies ei fod yn pryderu y gallai'r cyfan "orffen yn wael".

"Bydden i'n awgrymu bod angen pwyllo. Dwi ddim yn or-hoff o'r cynllun, ond os all rhywun ddweud wrtha i beth yw'r dewis arall byddai gen i ddiddordeb," meddai.

Ychwanegodd AS Preseli Penfro, Stephen Crabb - sydd hefyd yn gyn-Ysgrifennydd Cymru - nad dyma'r adeg i "gerdded i ffwrdd o'n cyfrifoldebau".