Y 'gyfrinach' newidiodd byd Iwan Steffan

Yn ddiweddar bu Iwan Steffan, o Rhiwlas ger Bangor ond bellach yn byw a gweithio yn Lerpwl, yn sgwrsio ar raglen Bore Cothi, Radio Cymru am gael trawsblaniad gwallt yn Istanbul, Twrci.

Ond dim ond un o nifer o driniaethau i wella ei edrychiad a'i ddelwedd yw hyn, a'r hyn sydd wedi ysgogi'r newid yw gadael adref a llyfr dylanwadol. Fuodd Iwan yn sgwrsio gyda Cymru Fyw i esbonio.

Image caption Aeth Iwan Steffan i Dwrci i gael trawsblaniad gwallt

Pan o'n ni'n byw adre do'n ni ddim wedi dod allan yn hoyw a doeddwn i ddim yn teimlo faswn ni'n gallu dod allan - nid oherwydd fy nheulu, o'n i'n gwybod fydden nhw mor neis am y peth - ond trwy'r ysgol ges i fy mwlio dipyn bach achos o'n i'n edrych yn reit feminine ac yn camp. Ond o'n i'n trio cuddio'r ffaith a trio dweud wrth fy hun bod fi ddim yn hoyw.

Pan symudais i Lerpwl felly, o'n ni'n cario mwy o bwysau ac yn edrych yn hollol wahanol i rŵan. Ond yn Lerpwl, wnes i weld faint o wahanol bobl oedd yma a dd'wedais wrth fy hun 'o hyn ymlaen, dwi'n mynd i wneud be dwi isho gwneud'.

O'n i wastad wedi isho trio colur, trio spray tans, o'n i isho edrych yn dda. Wnes i sylweddoli bod fi mor anhapus. Ro'n i dros bwysa', 'doedd dim ots gynna'i sut r'on i'n edrych, ac yn Lerpwl wnes i sylweddoli allwn ni wneud beth o'n i isho a byddai neb yn cymryd sylw o'r peth.

Dwi'n berson sy'n poeni'n ofnadwy, ond wnes i ddarllen llyfr o'r enw The Secret oedd yn fawr tua 2008 ac yn llyfr am fod yn bositif ac sydd wedi newid bywydau pobl.

Ers i mi ddarllen y llyfr 'na, a dwi'n dal yn ei ddarllen o bryd i'w gilydd, wnes i newid y ffordd o'n ni'n meddwl am bethau ac roedd pob dim yn ok. Gan bo fi wedi bod mor anhapus, doeddwn i ddim yn gweld dim yn bod â dathlu pwy wyt ti a bod yn falch o fi fy hun.

Newid agwedd i newid bywyd

Mae pobl sydd yn poeni am fod yn dlawd, yn mynd yn dlotach. Os ydych chi'n poeni bod chi dros bwysau, fyddwch chi'n mynd yn fwy. Mae pobl sy'n dweud bod nhw'n sâl drwy'r amser, drwy'r amser yn sâl...

Pan es i Istanbul i gael fy hair transplant, roedd pawb yn poeni a fy nheulu'n dweud 'Be? Pam wyt ti'n mynd fanna?' Ond wnes i wneud llawer o ymchwil, darganfod lle oedd â nifer o adroddiadau da ac, er gwaetha'r ffaith bod fi erioed wedi hedfan i nunlle ar ben fy hun nac erioed wedi gwneud unrhywbeth tebyg i hyn o'r blaen, wnes i ddweud wrth fy hun 'fydd bob dim yn iawn' ac mi oedd o!

Yn fuan wedi i mi symud, i Lerpwl, wnes i ddweud wrth fy nheulu bod fi'n hoyw...ond roedden nhw'n gwybod yn barod, ac mor hyfryd am y peth, 'doedd hi ddim yn big deal o gwbl.

Ond dwi'n cofio mynd i Tesco Bangor yn gwisgo Ugg boots. Yn Lerpwl, mae hogia' yn gwisgo Ugg Boots, mae'n hollol iawn, ond yn Tesco Bangor roedd pobl yn sibrwd a pwyntio. Ond mae pob lle yn wahanol, a dwi'n parchu hynna, mae'n cŵl.

Mwya' ffug, gora' gyd

Dwi 'di bod wrth fy modd â'r edrychiad ffug a mae'r botox yn rhan o hyn. Felly dwi'n trio cael botox pob rhyw ddau neu dri mis i gadw'r frownlines oddi ar fy nhalcen a'r llinellau ger fy llygaid.

Dwi hefyd yn cael lip fillers, er mwyn gwneud fy ngwefusau'n fwy trwchus.

Dydy o ddim i bawb, dwi'n parchu hynna, ond mae pobl yn byw eu bywydau yn hollol wahanol. Mae pobl wedi dweud pethau negative wrtha i, ond fel dwi'n mynd yn hŷn, dwi'n meddwl, wel dwi'n sengl, dwi'n rhedeg salon ac os na ti'n gwneud dim niwed i neb, wel pam lai!

Mae nghorff yn deml?

O ran y colli pwysau...pan on ni'n fengach, ro'n ni'n bwyta chocolate, chocolate, chocolate drwy'r amser...ac yn yfed, smocio a jest yn gwneud fatha pawb arall. Eto pan wnes i symud i Lerpwl, do'n ni ddim yn hapus gyda'r ffordd o'n ni'n edrych. Ac ymysg y colur, y fake tan, y botox a'r hair transplant un o'r prif bethau o'n ni eisiau newid oedd fy mhwysau.

Rŵan, yr unig ffordd o newid hyn yw drwy bod yn iach. Yn y dwy, tair mlynedd diwethaf, dwi 'di newid fy ffordd o fyw, a fy ffordd o fwyta, a mi ydw i'n credu bod yr hyn rydychi'n rhoi yn eich corff yn adlewyrchu yn eich iechyd a'ch pwysau.

Felly dwi ddwi ddim yn yfad llawer [o alcohol] rŵan, ac yn bwyta'n eithaf iach. Cofiwch, dwi ddim yn ofnadwy, mi gaf i un neu falle ddau ddrinc ar noson allan, a weithiau take away ar y penwythnos, ond y rhan fwyaf o'r amser dwi'n trio cerdded bob man a dwi 'di dysgu fy hun i fwynhau bywyd a bwydydd iach.

Ydy hi'n amser stopio nawr?

Wel ar y dechrau ron ni'n reit embarrassed dweud wrth pobl bod fi'n mynd i gael hair transplant, oherwydd roedd yn anodd iawn cyfadda' bod fi'n colli fy ngwallt! Ers dipyn ro'n ni wedi bod yn trio cuddio'r ffaith bod fi'n colli fy ngwallt drwy fynd allan yn gwisgo hetiau ac felly cael y transplant oedd y peth gorau dwi 'di wneud. Roedd hi'n rîli anodd i rhywun sydd eisiau edrych fel dol drwy'r amser i golli gwallt, felly rŵan rwy'n llawer hapusach.

Dwi'n sbio ar bethau eraill i gael, ond ar ôl i'r gwallt dyfu, ar wahân i ambell driniaeth botox bob hyn a hyn, fyddai'n eithaf hapus.

Er...fyddwn ni'n hoffi cael veneers ar fy nannedd - y mwyaf gwyn a mawr y gorau! Ond y peth ydy maen rhaid i chi newid o bob 15 mlynedd a 'dach chi erioed yn gwybod lle fyddwch chi mewn 15 mlynedd... Ond mae'n nannedd i'n fine felly gwell gadael nhw... am rŵan!

