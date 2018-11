Image caption Fe wnaeth Carwyn Jones ei sylwadau mewn pwyllgor yn y Cynulliad ddydd Gwener

Nid oes gan Swyddfa Cymru lawer o ddylanwad ar Lywodraeth y DU, yn ôl Prif Weinidog Cymru Carwyn Jones.

Daw'r sylwadau ar ôl i Ysgrifennydd Cymru, Alun Cairns - sydd hefyd yn arwain Swyddfa Cymru - ddweud fod cytundeb Brexit yn fater ar gyfer gweinidogion y DU, nid Mr Jones.

Dywedodd Mr Jones wrth ACau fod effaith cytundebau masnach rhyngwladol yn "enfawr mewn ardaloedd datganoledig".

"Ond, nid wyf yn credu fod gan Swyddfa Cymru lawer o ddylanwad o gwbl ar y ffordd mae Llywodraeth y DU yn gweithio" meddai.

Mae Swyddfa Cymru wedi cael cais am ymateb.

Roedd Mr Jones, eisoes wedi beirniadu Theresa May am beidio â rhannu manylion am y cynllun drafft Brexit gyda'r llywodraethau datganoledig cyn ei drafod gyda'i chabinet.

Mewn datganiad ddydd Mercher ymatebodd Mr Cairns i sylwadau MR Jones drwy ddweud fod "hwn yn bolisi sy'n dod o dan bwerau Llywodraeth y DU. Mae yna ddwy lywodraeth yng Nghymru".

"Dydw i ddim yn dweud wrth Lywodraeth Cymru beth i wneud gyda'r Gwasanaeth Iechyd. Mae hwn yn bolisi Ewropeaidd yn ogystal ag un i Lywodraeth y DU," meddai.

Image copyright Getty Images Image caption Roedd Alun Cairns wedi awgrymu y dylai Carwyn Jones sefyll fel AS os oedd am gael dweud ei ddwed ar faterion Llywodraeth y DU

Wrth ateb cwestiynau am sylwadau'r Mr Cairns mewn pwyllgor yn y Cynulliad ddydd Gwener, eglurodd Mr Jones fod perthynas gweinidogion Cymraeg â Llywodraeth y DU "ddim yn mynd trwy Swyddfa Cymru".

"Rydw i'n delio'n uniongyrchol gyda'r Prif Weinidog, dydw i ddim yn delio gydag Ysgrifennydd Cymru ac wedyn mynd trwyddo ef at y Prif Weinidog," meddai.

Ychwanegodd: "Nid yw'n gywir i ddweud ei fod yn fater sydd wedi ei gadw [yn San Steffan].

"Wrth gwrs, mae masnach ryngwladol a chytundebau rhyngwladol yn fater sydd wedi ei gadw, ond mae eu heffaith ar ardaloedd datganoledig yn enfawr.

"Dyw hi byth yn ddoeth i ddweud 'nid yw'n berthnasol i chi', oherwydd yn amlwg nid yw hynny'n wir.

"Ond, dydw i ddim yn meddwl fod gan Swyddfa Cymru lawer o ddylanwad ar y ffordd mae Llywodraeth y DU yn gweithredu, ac rwy'n credu fod Llywodraeth y DU yn bendant yn gweld hi'n haws delio gyda ni."