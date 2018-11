Teyrngedau i'r actor Robert Blythe

Image caption Robert Blythe yn portreadu'r cymeriad Fagin yn y gyfres gomedi High Hopes.

Mae teyrngedau wedi eu rhoi i'r actor Robert Blythe, fu farw ddydd Mawrth.

Wedi ei fagu ym Mhort Talbot, un o'i rannau mwyaf adnabyddus oedd ei bortread o Fagin yn y gyfres gomedi High Hopes.

Ymddangosodd mewn nifer o gyfresi teledu, gan gynnwys The Lifeboat, Casualty ac A Poet in New York, a ffilmiau fel The Englishman Who Went Up A Hill But Came Down A Mountain, Rebecca's Daughters a There Be Dragons.

Cafodd yrfa hir ar lwyfan hefyd, gan berfformio mewn nifer o ddramâu i Theatr Clwyd.

'Ffrind agos'

Wrth roi teyrnged iddo, dywedodd yr actor ac awdur High Hopes, Boyd Clack, ei fod wedi colli ffrind agos, gan ei ddisgrifio fel dyn "ffraeth, swynol ac urddasol".

Bu'n briod â'r actores Iola Gregory, ac roedd ganddyn nhw ddwy ferch, yr actores Rhian Blythe, a'r cynhyrchydd teledu Angharad Blythe.

Yn ddiweddarach, priododd Naomi Blythe, ac roedd ganddyn nhw ddau fab, Sam a Jack Blythe.