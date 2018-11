Traffig ar fy ffôn, traffig ar y lôn

Cân am yr epidemig unigrwydd ydy Caerdydd. Unigrwydd un ymhlith miloedd ar filoedd o bobl mewn dinas a'r byd yn ei ffôn, yn ei boced. Ddaru ni recordio Gwn Glân Beibl Budr yn fyw. Roedd Dafydd Hughes ac Emyr Young wedi gosod camerâu yn y stiwdio yn ystod yr wythnos recordio. Dyma fideo o'r recordiad byw o Caerdydd felly. Dyma'r take sydd ar yr albym.