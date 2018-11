Image copyright Huw Evans agency Image caption Ryan Bevington o'r Dreigiau yn brwydro'n gryf drwy ddynion Caeredin

Roedd llawenydd mawr yng Nghasnewydd wrth i Ddreigiau Gwent sicrhau eu trydedd buddugoliaeth o'r tymor wrth guro Caeredin o 18 pwynt i 12.

Roedd yr ugain munud cyntaf yn un cymharol dawel a dim ond un gôl gosb i'r Dreigiau o droed Tovey oedd yn gwahanu'r ddau dîm.

Ond yr oedd y tîm cartref yn lledu'r bêl yn gyson ac yn y diwedd torrodd Jordan Williams drwy amddiffyn Caeredin cyn pasio'r bêl i Rosser ar y 22 ac fe groesodd yntau'r gwyngalch gyda Tovey yn cicio'n gywir a rhoi deg pwynt i'r Dreigiau.

Bu hynny yn gyfrwng deffro Caeredin ac fe lwyddodd Fife i groesi am gais yn y gornel cyn hanner amser.

Daeth ail gais i Rosser ar ôl 54 munud a llwyddodd Tovey gyda chic gosb arall i roi'r Dreigiau ar ddeunaw pwynt.

Ond gyda chwarter awr ar ôl croesodd Van Der Walt i Gaeredin.

Bellach roedd yna chwe phwynt yn gwahanu'r ddau dîm ond daliodd y Dreigiau eu tir a sicrhau buddugoliaeth sydd yn eu codi o waelod adran B y Pro 14.

Daeth y fuddugoliaeth iddynt tra bod eu hyfforddwr Bernard Jackman wedi ei wahardd o'r stadiwm am iddo wneud sylwadau annerbyniol am y dyfarnwr yn eu gêm yn erbyn Gleision Caerdydd ym mis Hydref.