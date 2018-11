Lluniau: Ffair Aeaf 2018 // In pictures: Winter Fair 2018

Rydych chi'n gwybod ei bod hi'n nesáu at y Nadolig pan mae'n amser y Ffair Aeaf yn Llanelwedd, a dyma gasgliad o ddelweddau o ddiwrnod cynta'r Ffair i chi gael dechrau dod i hwyliau.

You know that Christmas is on its way when it's time for Llanelwedd's Winter Fair. Here are a few images to get you in the mood...

Mae'r gwaith beirniadu'n dechrau'n gynnar, o fewn y cylch... // The judging begins early both in the ring...

... ac o gwmpas yr ochr // ...and around its edge

"Paid â bod yn nerfus!" // "Don't be nervous!"

Mae'n bwysig cadw'ch nerth lan yn yr oerfel // It's important to keep up your strength in this cold weather

Côr Ysgol Gymraeg Dafydd Llwyd yn canu i groesawu ymwelwyr i'r Ffair // Children from Ysgol Gymraeg Dafydd Llwyd welcome visitors with a few carols

Mae'r babell greftau'n lle delfrydol i ddod o hyd i ambell i anrheg // The craft tent is a must for those Christmas gifts

"Alli di jest rhoi dy ffôn lawr am eiliad?" // "Could you please just put your phone down for a second?"

"Os ydych chi wedi bod yn blant da... ac os ofynnwch yn neis i Siôn Corn..." // "If you've been very good, then Santa could bring you..."

Jest amser am ychydig o waith paratoi funud olaf // A few last minute adjustments

Ymwelydd pwysig y dydd: Iarlles Wessex yn cyrraedd y Ffair Aeaf // Today's Royal visitor? Sophie Countess of Wessex

Dim ond y cynnyrch Cymreig gorau sydd ar gael yma // Only the best is fit to sell here

Pan 'dych chi'n gwerthu, mae gwneud ymdrech Nadoligaidd yn gallu bod o fantais // When you want to sell your goods, then it's worth going that extra mile

Breuddwyd pob cigydd gwerth ei halen // A butcher's dream

"Jest yn mynd i hŵfro'r gwartheg...!" // "Just going to hoover the cows dear!"

Hwyl fawr tan y flwyddyn nesa'! // Bye till next year!

