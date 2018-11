Image caption Fe wnaeth Theresa May ymweld a'r Sioe Frenhinol yn Llanelwedd yn ystod yr haf eleni

Bydd y Prif Weinidog, Theresa May yn siarad gyda ffermwyr o Gymru ddydd Mawrth wrth iddi ymweld â maes y Sioe Aeaf yn Llanelwedd.

Yn ôl Downing Street, bydd Ms May yn dweud wrth ffermwyr y bydd cynnyrch o Gymru, fel cig oen a chaws Caerffili yn cael ei warchod.

Mae cytundeb Brexit Ms May eisoes wedi derbyn sêl bendith arweinwyr y 27 gwlad sy'n aelodau o'r UE, cyn i ASau bleidleisio ym mis Rhagfyr.

Dywedodd llefarydd ar ran Mrs May y byddai'r Prif Weinidog yn siarad gyda ffermwyr a chynhyrchwyr yn y ffair, cyn cyfarfod â gwleidyddion o Gymru.

Bydd Ms May wedyn yn gadael am Ogledd Iwerddon ble bydd hi'n cwrdd â'r pum plaid wleidyddol yn Belfast.

'Symud ymlaen'

Dywedodd Theresa May: "Bydd y cytundeb yma yn gweithio i ffermwyr yng Nghymru, sy'n haeddu gwell na'r Polisi Amaethyddol Cyffredin (CAP).

"Ar ôl i ni adael y CAP, fe fyddwn yn rhydd i ddylunio polisi newydd fydd yn gweithio i gynhyrchwyr amaeth yn y pedair gwlad ac rydym yn symud ymlaen gyda hwn."

Mae CAP yn bolisi ar hyd yr UE sy'n penderfynu pa gefnogaeth sydd ar gael i ffermwyr.

Llywodraeth Cymru fydd yn gyfrifol am ddylunio'r cynllun fydd yn dod yn lle CAP, maen nhw wrthi'n ymgynghori ar sut i fynd ati i newid y drefn ar grantiau a chymorthdaliadau.

Fe ysgrifennodd Ms May lythyr at bobl y DU ddydd Sul yn gofyn am gefnogaeth ar gyfer ei chytundeb Brexit.

Dywedodd fod y cytundeb yn addo "dyfodol disglair" ar gyfer y DU, ac y byddai gadael y UE y flwyddyn nesaf yn "foment adnewyddol ac yn gyfle i 'r wlad gyfan gymodi".