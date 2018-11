Ydych chi wedi clywed am The Firetones? Wel, maen nhw'n gobeithio rhoi'r siart senglau ar dân y Nadolig hwn, a diffoddwr o'r Trallwng sydd y tu cefn i'r cyfan.

Cafodd y gân ei rhyddhau 34 mlynedd yn ôl, ond nawr mae Chris Birdsall-Jones o'r Trallwng wedi trefnu ail-recordio "Do They Know it's Christmas" o'r newydd i godi arian i elusen y Diffoddwyr Tân, ac mae'r sengl wedi cael sêl bendith Syr Bob Geldof a Midge Ure, y cyfansoddwyr.