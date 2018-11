Mae dyn o Brestatyn wedi osgoi carchar ar ôl cael ei ganfod yn euog o fod â dros 300,000 o luniau anweddus yn ei feddiant.

Clywodd Llys y Goron Yr Wyddgrug bod James Moran, 53, wedi lawrlwytho dros 18,186 llun a 99 fideo anweddus.

Yn ôl yr erlynydd Ryan Rothwell roedd 293,800 yn rhagor o luniau anweddus yn ei feddiant.

Cafodd Moran ddedfryd o 14 mis yn y carchar wedi ei ohirio am ddwy flynedd.

Hefyd bydd rhaid iddo gwblhau 60 diwrnod o addysg adfer a 200 awr o waith di-dâl.

Clywodd y llys bod 220 o'r lluniau o'r categori gwaethaf posib.

Bydd Moran yn gorfod cofrestru fel troseddwr rhyw am 10 mlynedd a bydd cyfyngiadau ar ei ddefnydd o'r we.

Dywedodd y barnwr Niclas Parry bod natur y lluniau yn golygu fod Moran wedi bod yn hybu camdriniaeth ryw ers naw mlynedd.

Wrth ystyried y ddedfryd dywedodd fod y dyn o "gymeriad da" a'i fod yn annhebygol o ail-droseddu.