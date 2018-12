Image copyright Huw Evans Agency

Fe fydd yn rhaid i Wrecsam a Chasnewydd wynebu ei gilydd unwaith yn rhagor am le yn nhrydedd rownd Cwpan FA Lloegr yn dilyn gêm ddi-sgor ar y Cae Ras nos Sadwrn.

Wrecsam gafodd y rhan fwyaf o'r meddiant dros y 90 munud, wrth iddyn nhw chwarae heb eu rheolwr eu rheolwr Sam Ricketts ar yr ystlys ar ôl i'r clwb ofyn iddo gadw draw o'r gêm yn dilyn ansicrwydd am ei ddyfodol.

Casnewydd gafodd y cyfle cyntaf yn y gêm wedi 11 munud. Croesiad o'r asgell dde gan Padraig Amond ac fe aeth cyffyrddiad Jamille Matt o chwe llath heibio'r postyn.

Fe gafodd Wrecsam ddau gyfle ond fe hedfanodd dwy ergyd gan Bobby Grant ac yn ddiweddarach Jake Lawlor o du allan y cwrt cosbi ymhell dros y trawst.

Arbediad gwych

Daeth cyfle gorau'r hanner cyntaf naw munud cyn yr egwyl.

Chwarae da lawr yr asgell chwith gan Wrecsam a gyda Chasnewydd yn methu a chlirio'r bel o'r cwrt cosbi fe gafodd ergyd bwerus Grant ei harbed yn wych gan Joe Day yn y gôl i'r ymwelwyr.

Image copyright Rex Features Image caption Roedd rheolwr Wrecsam, Sam Ricketts yn absennol o'r gêm

Ar ddechrau'r ail hanner roedd tempo Wrecsam llawer yn uwch ac roedden nhw ar y droed flaen yn syth.

Wedi 53 munud fe gafodd ergyd Stuart Bevan dros y golwr ei chlirio'n wych oddi ar y llinell gan Mickey Demetriou.

Roedd Wrecsam yn mwynhau cyfnod o ymosod yn gyson wrth iddyn nhw orfodi amddiffyn Casnewydd yn ddyfnach i'w hanner eu hunain.

Daeth cyfle gorau'r gêm i Wrecsam ar ôl 68 munud. Roedd cefnogwyr y tîm cartref ar eu traed yn credu fod Bobby Grant wedi sgorio o wyth llath, ond fe darodd ei ergyd y rhwyd ochr.

Fe gymrodd hi 80 munud i Gasnewydd gael cyfle gwirioneddol i sgorio.

Taro'r trawst

Fe ddylai'r eilydd Antoine Semeneo wedi gwneud yn well gyda'i beniad o chwe llath aeth dros y trawst ar ôl croesiad gwych gan Sheehan.

Fe aeth Semeneo yn agos eto tri munud yn ddiweddarach gydag ergyd o 12 llath, ond fe lwyddodd Rob Lainton i arbed yn y gôl i Wrecsam.

Gyda thri munud yn weddill fe darodd ergyd Grant y trawst ond roedd yn camsefyll.

Gyda'r dyfarnwr yn penderfynu chwarae chwe munud o amser ychwanegol daeth Wrecsam eto gan fygwth gôl Casnewydd.

Daeth y gêm i ben gyda Wrecsam yn teimlo eu bod yn anlwcus i beidio â chipio lle yn nhrydedd rownd Cwpan FA Lloegr wrth i Gasnewydd fodloni o gael cyfle arall i gyrraedd y rownd nesaf ar eu tomen eu hunain.