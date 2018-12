Nofio gyda siarcod heb wlychu

Ydych chi erioed wedi bod eisiau nofio gyda siarc, dolffin neu grwban y môr ond ddim eisiau mynd i mewn i'r dŵr?

Mae cyfle i wneud hyn bellach gyda chymorth un o raglenni profiad realiti rhithwir (virtual reality) mwyaf poblogaidd y byd.

Drwy wisgo penwisg gallwch fynd i waelod y môr gyda'r creaduriaid sy'n byw yno, ac fe gafodd y rhaglen arbennig yma ei chreu gan Gymro.

Mae dyfeisiwr y rhaglen, Llŷr ap Cennydd, yn ddarlithydd yn yr Adran Gyfrifiadurol ym Mhrifysgol Bangor, ac fe siaradodd ar Raglen Aled Hughes ynglŷn ag Ocean Rift.

"Dyma'r rhaglen fwyaf o'i bath yn y byd o ran dysgu am y môr, a dwi 'di bod yn gweithio arni am dros bedair blynedd yn fy amser sbâr," meddai Llŷr. "Bellach mae o ar gael ar bron bob dyfais VR (Virtual Reality) ac mae 'na dros 2.5m o bobl wedi lawrlwytho'r ap.

"Mae'n ffordd hollol newydd o ddysgu am y byd o'n cwmpas ni. Mae'n un peth i ddarllen llyfr neu edrych ar raglen deledu am yr anifeiliaid ond mae'n beth arall i allu nofio hefo nhw a gallu gweld lle maen nhw'n byw a phroblemau sydd 'na efo llygredd a phethau fel 'na.

"Os 'da chi'n nofio gydag anifail fel dolffin bydd 'na banel yn y môr yn esbonio am yr anifail. Rydych yn cyffwrdd y peli 'ma yn y môr a mae'n agor a rhoi gwybodaeth am yr anifail fel bysa'n digwydd mewn sŵ."

Image copyright Llyrapcennydd Image caption Un o'r creaduriaid sydd wedi ei greu gan Llŷr ap Cennydd

"Doedd 'na ddim meddalwedd tebyg ar y pryd," dywedodd Llŷr. "Nes i ddechrau gyda morfil a oedd maint bws double-decker yn nofio heibio i fi. Yna nes i jest dal y bug a dechrau adio mwy a mwy o anifeiliaid fel siarcod a physgod bychain, ac mae 'di tyfu a thyfu ers hynny."

Mae'r wybodaeth ar gael yn Gymraeg hefyd - rhywbeth mae Llŷr yn ei weld yn bwysig er mwyn addysgu plant am y môr yn Gymraeg.

"Y syniad ydi y gallwch chi ddysgu am yr holl anifeiliaid yn Gymraeg, gan gynnwys testun am bob anifail a hefyd llais yn esbonio am yr anifail fel bysa chi'n cael mewn rhaglen ddogfen."

Image copyright Llyrapcennydd Image caption Mae Llŷr yn falch o'r ffaith bod 'Ocean Rift' ar gael yn Gymraeg

"Mae'r ffaith bod y dechnoleg mor 'ddyfodolaidd' mae o bron fel sci-fi o lle'r oedd o bum mlynedd yn ôl, ac mae'r ffaith bod yr iaith Gymraeg yng nghanol hynna a bod hi'n bosib dysgu am ein planed mewn ffordd mor unigryw yn y Gymraeg yn beth pwysig iawn.

"Mi allai ddarparu fersiwn Cymraeg un uniongyrchol ar orchymyn ar hyn o bryd, ond y gobaith ydy y bydd fersiwn Gymraeg yn rhan o'r app ei hun yn fuan."

Image copyright Llyrapcennydd Image caption Mae 'Ocean Rift' yn defnyddio technoleg sy'n rhoi'r argraff eich bod yn cyffwrdd â'r anifeiliaid

Y môr mawr yn tyfu a thyfu

"Mae pethau'n symud ymlaen mor gyflym yn y diwydiant yma. Bob rhyw chwe mis mae 'na ddyfeisiadau newydd, ac mae offer oedd yn werthfawr iawn yn troi'n junk mewn blwyddyn.

"Dwi'n gweithio ar ambell i gêm, sydd lot fwy syml na Ocean Rift - dim dysgu yn rhan ohono, jest saethu ac ati. Ond hefyd mae Ocean Rift am dyfu wrth gwrs, mae 'na fwy o anifeiliaid am ddod - dwi eisiau ychwanegu anifeiliaid cyn-hanesyddol achos dwi'n meddwl 'sa'n wych i ni allu nofio gydag anifeiliaid sydd ddim o gwmpas bellach."

Image copyright Llyrapcennydd

