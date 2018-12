Ateb y Galw: Yr actores Lisa Victoria

Yr actores Lisa Victoria sy'n Ateb y Galw yr wythnos yma wedi iddi gael ei henwebu gan Aneirin Hughes yr wythnos diwethaf.

Beth ydi dy atgof cyntaf?

Cwmpo yn yr ardd a colli fy nau ddant frynt a wedyn fy mrawd yn gneud sbort am fy mhen ac yn galw fi'n Dracula... am fisoedd!

Pwy oeddet ti'n ei ffansio pan yn iau?

John Travolta a Huw Chiswell. Fi heb gwrdda John Travolta'n anffodus, ond wedi gwithio erbyn hyn gyda Huw Chiswell!

Image caption Huw Chiswell yn edrych yn ddigon o sioe yn ystod Cân i Gymru 1986

Beth oedd y digwyddiad a gododd y mwya' o gywilydd arnat ti erioed?

Gofyn i Mam weud celwydd drosta i dro ar ôl tro i ffrindie oedd yn galw amdana i i fynd mas i whare... odd well gyda fi bod wrth fy hunan!

Pryd oedd y tro diwethaf i ti grïo?

W'thnos nôl yn eistedd yn theatr y Ryman yn Nashville yn gwrando ar gerddoriaeth gwlad ac yn dymuno bo' Dad dal yn fyw ac yna gyda fi i brofi'r peth.

Oes gen ti unrhyw arferion drwg?

Cnoi'r croen o gwmpas fy ngwinedd. Dwi 'di 'neud ers yn blentyn ac er bo' fi'n well nag o'n i, os dwi'n nerfys, y bysedd sy'n ei cha'l hi!

Dy hoff le yng Nghymru a pham?

Bae Langland, Y Gwŷr. Atgofion melys o fynd yna gyda Mam a Dad am bicnic pan o'n i'n blentyn a nawr cerdded am filltiroedd gyda'r gŵr ar hyd yr arfordir cyn mwynhau cinio yn y Langland Brasserie.

Y noson orau i ti ei chael erioed?

Gwylio hen ffrind ysgol i fi, Daniel Evans, yn perfformio ar Broadway yn Efrog Newydd yn Sunday in the park with George. Waw... o'n i MOR browd!

Image caption Daniel Evans oedd enillydd cyntaf gwobr Richard Burton Eisteddfod Genedlaethol Cwm Rhymni yn 1990, pan oedd ond yn 17 oed ac yn ddisgybl yn Ysgol Gyfun Rhydfelen. Mae ei yrfa wedi mynd o nerth i nerth ers hynny.

Disgrifia dy hun mewn tri gair

Taclus, breuddwydiwr, preifat.

Beth yw dy hoff lyfr neu ffilm?

Anne of Green Gables. Nes i fwynhau'r ddrama ar y teledu gymaint yn blentyn, brynes i'r llyfr. Dwli ar y ffaith bod Anne yn ferch mor gryf a stwbwrn er gyda chalon anferth a ddim yn gadel unrhywbeth ei rhwystro.

Byw neu farw, gyda phwy fyddet ti'n cael diod. Pam?

Dwi ddim yn yfwr mawr ond licen i lased fach o siampên gyda Audrey Hepburn.

Dyweda rywbeth amdanat ti dy hun nad oes yna lawer o bobl yn ei wybod.

Dwi wedi hyfforddi fel athrawes Pilates.

Ar dy ddiwrnod olaf ar y blaned, beth fyddet ti'n ei wneud?

Os bydde fe'n bosib... dawnsio'r Argentine Tango ar Strictly a cha'l pedwar 10!

O archif Ateb y Galw:

Beth yw dy hoff gân a pham?

Sweet Caroline gan Neil Diamond. Hoff gân Dad.

Cwrs cyntaf, prif gwrs a phwdin - beth fyddai'r dewis?

Cwrs cyntaf: Scalops neu squid neu moules

Prif gwrs: Seabass

Pwdin: Tarten afal Nain, ond dyw hwnna ddim yn bosib bellach yn anffodus, felly a' i am tarte tatin.

Petaset yn gallu bod yn rhywun arall am ddiwrnod, pwy fyddai fo/hi?

Ginger Rogers i gal dawnsio gyda Fred Astaire! (Wedes i bo' fi'n freuddwydiwr!)