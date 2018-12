Image copyright Cyngor Sir Gar

Mae Cyngor Sir Caerfyrddin wedi llunio pecyn croeso Cymraeg ar gyfer pobl sy'n symud neu'n dychwelyd i'r sir.

Fel rhan o'r pecyn fydd unigolion yn derbyn gwybodaeth am y sir, am yr iaith Gymraeg, gwahanol fusnesau a sefydliadau Cymraeg yn y sir yn ogystal ag eglurhad o'r manteision o fod yn ddwyieithog.

Bydd y fenter yn cael ei lansio gan y Cynghorydd Peter Hughes Griffiths yng nghanolfan Gymraeg Yr Atom yng Nghaerfyrddin ddydd Mawrth.

Bydd y pecynnau'n cael eu rhoi i'r rhai sy'n cofrestru ar gyfer treth y cyngor, tenantiaid newydd y Cyngor, staff newydd ym Mhrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda, Heddlu Dyfed Powys yn y rhanbarth, a'r Cyngor Sir.

Yn ogystal, bydd y cynllun yn cael ei dreialu gan asiant tai a darparwyr tai cymdeithasol.

Image copyright Cyngor Sir Gar Image caption Mae'r pecyn croeso yn cynnwys gwybodaeth am sut i fynd ati i ddysgu Cymraeg yn y sir

Dywedodd Sarah Reynolds, sydd wedi dysgu'r iaith ac yn rhan o'r seremoni lansio: "Ar ôl symud i Gaerfyrddin o Surrey, 'nes i ddarganfod cymuned gynnes a chroesawgar ac ro'n i eisiau bod yn rhan ohoni."

Un arall fydd yn rhan o'r lansiad yw Ben Grice, a gafodd ei eni yng Nghaerfyrddin cyn symud i fyw mewn gwledydd ar hyd a lled y byd.

Ers iddo ddychwelyd i fyw yn y sir mae wedi dysgu Cymraeg a bellach yn siarad yr iaith bob dydd yn y gwaith a gyda'r teulu ac yn "mwynhau bod yn rhan o'r gymuned Gymraeg".

Mae modd darllen y pecyn croeso yn llawn yma.