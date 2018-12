Aberfan a lleoliadau Twristiaeth Dywyll y byd

Image caption Mae Catacombes Paris ar restr lleoliadau twristiaeth dywyll y byd

Heulwen, tywod a phwll nofio - y cynhwysion a'r ddelwedd a gawn o'r gwyliau perffaith yn aml.

Ond mae mwy a mwy o bobl yn mynd am wyliau amgen a 'gwahanol' iawn. Nid sôn am wyliau antur neu deithio a chrwydro gwledydd ydan ni chwaith.

Mae yna fath newydd o ymwelwyr yn chwilio am brofiadau ac emosiwn yn hytrach nag atgofion melys.

Pobl ydi'r rhain sy'n dewis mynd i lefydd sydd â chysylltiad ag angau a marwolaeth. Dyma'r 'twrist tywyll' a'u pethau nhw ydi ymweld â llefydd sydd ar restr gydnabyddedig yn ymwneud a Thwristiaeth Dywyll.

Yn ôl ystadegau gan asiantaethau teithio mae cynnydd yn y nifer o bobl sy'n ymweld â lleoliadau sydd â hanes macabr, trist a sinistr.

Image caption Oradour Sur Glane, Ffrainc - pentref cyfan o 624 a ddilëwyd gan y Natsïaid

Mae'r atyniadau hyn fel arfer yn troi o amgylch llofruddiaeth, rhyfel neu drychineb erchyll a bellach mae un lle yng Nghymru wedi cyrraedd rhestr o lefydd sy'n cael eu hadnabod.

Yn barod ar restr teithiau tywyll mae:

Aushwitz Birkenau, Gwlad Pwyl

Ground Zero, Efrog Newydd

Chernobyl, Yr Wcráin

Hiroshima a Nagasaki, Siapan

Amgueddfa Tuol Sleng, Cambodia (lle lladdwyd 12,000 o bobl gan y Khmer Rouge

Majdanek, Gwlad Pwyl - camp rhyfel

Cyn-safle 25 Cromwell Street (cartref y llofruddwyr Fred a Rose West)

Oradour-sur-Glane, Ffrainc

Ond bellach mae Cymru ar fap yr ymwelwyr 'tywyll' hyn wrth i drasiedi enfawr Aberfan a beddau'r rhai a laddwyd yn y drychineb gael sylw ar wefannau Twristiaeth Dywyll ledled y byd.

Image caption Mae Aberfan yn cael ei enwi fel lleoliad 'Twrisitaeth Dywyll'

Image caption Mynwent y rhai laddwyd yn nhrychineb Aberfan

Yn ôl gwefan Travolution.com mae twf amlwg yn y nifer o deithwyr o Brydain sy'n chwilio am wyliau sy'n cynnig teithiau i lefydd â chysylltiad â dioddefaint.

Yn ystod y ddwy flynedd ddiwethaf mae'r nifer o deithiau awyren i lefydd agos i leoliadau trist wedi treblu.

Y Cymry a'r 'teithiau tywyll'

Mae data yn honni bod teithwyr o Gymru ar frig y rhestr o deithwyr o Brydain sy'n chwilio am wyliau macâbr gydag ehediadau i fannau sinistr a thrist wedi cynyddu 585%.

Y lle mwyaf poblogaidd ganddynt ôl y data yw Auschwitz.

Image copyright Llun teulu Image caption Mae Twm Jones o Ynys Môn newydd ddod nol o wersyll rhyfel Auschwitz Birkenau

Mae Twm Jones, o Lannerch-y-Medd, Ynys Môn newydd ddychwelyd o wersyll rhyfel Auschwitz Birkenau.

"Mi oedd yn brofiad hollol ddirdynnol," meddai.

"Do' ni ddim yn edrych ymlaen at fynd ond yn teimlo fod yn ddyletswydd mynd i weld be oedd cyd-ddyn yn medru ei wneud.

"Mi ysgytiodd fi i lawr i fy ngwreiddiau. Methu credu bod cyd-ddyn yn medru bod mor greulon a dideimlad a scale y lladd a'r peth mor fecanyddol.

Mi ysgytiodd fi i lawr i fy ngwreiddiau

"Profiad uffernol ond hollol angenrheidiol. Mae rhywun yn cael persbectif gwahanol iawn ar fywyd ar ôl bod."

Ers yn blentyn mae gan Twm Jones, sy'n wreiddiol o Lanuwchllyn, ddiddordeb byw yn yr Ail Ryfel Byd, World at War ac unrhywbeth yn ymwneud â'r rhyfel.

Felly dyna mae o'n teimlo sydd wedi ei ddenu i fynd i Auschwitz.

"Lle ydi o, nad oes neb eisiau mynd, ond lle sydd yn rhaid mynd iddo, jest unwaith," meddai'r nyrs iechyd meddwl dementia.

Image caption Auschwitz yn ystod y rhyfel a heddiw

Pam ei fod yn meddwl bod pobl eisiau mynd i lefydd mor 'dywyll' eu naws yn y lle cyntaf?

"Mae o wedi fy newid i fel dyn, cael mynd i'r fath le ac mae o'n rhoi bywyd chdi dy hun mewn cyd-destun, jest gweld y stark reality a'r fath erchylldera.

"Mae pobol ella yn chwilio am rywbeth i roi eu bywyd nhw eu hunain mewn cyd-destun ac ella dyna pam maen nhw'n mynd.

Mae pobol ella yn chwilio am rywbeth i roi eu bywyd nhw eu hunain mewn cyd-destun

"Jest profiad hollol wahanol, lle ti'n teimlo'r angen i fynd i reflection. Math o 'wyliau' ydi o, ond doedd o ddim yn addas tynnu lluniau a selfies.

"Mae'r hyn wnes i brofi yno wedi 'neud y fath argraff arna i, a nai fyth, fyth anghofio.

"Ddim angen llun camera i gofio y 46,000 o bara o esgidiau'r plant, y 7 tunnell o wallt, y miloedd o sbectolau...doedd o jest ddim yn briodol o gwbl i dynnu llun fel bysa rhywun fel arfer."