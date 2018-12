Image caption Dod â phobl at ei gilydd oedd un o'r rhesymau dros drefnu'n calendr adfent byw, medd Claire Mackintosh (dde)

Mae trigolion un o strydoedd Y Bala wedi mynd i hwyl yr ŵyl trwy fod yn rhan o gynllun calendr adfent byw.

Bob dydd drwy'r mis mae ffenest newydd yn cael ei dadorchuddio yn un o dai Heol Tegid.

Dywedodd un o'r trefnwyr, yr awdures Clare Mackintosh: "Ges i'r syniad ar-lein bod tref arall wedi gwneud ffenest adfent byw.

"O'n ni'n meddwl ei fod o'n syniad da i ddod â phawb yn Heol Tegid at ei gilydd."

Image caption Ffenest rhif 10 calendr adfent Heol Tegid Y Bala

Mae ffenestr rhif saith y calendr yn nhŷ Rhian Thompson.

"Mae 'na lot o oleuadau," meddai. "Rhyw elfen Norwyeg, Sgandinafaidd o'n i'n ceisio mynd amdano fo.

"Mae pob un yn wahanol - fyny'r ffordd yn fan 'cw ma' nhw wedi gwneud ffenest efo tŷ sinsir... cymeriadau sinsir a phob peth yn y ffenest yn sinsir ac yn hollol fwytadwy.

"'Dwi'n gobeithio bod hyn i gyd yn codi hwyliau pawb gan greu awyrgylch. ac yn bendant mae'r Nadolig wedi cyrraedd yma yn gynharach eleni."

Image caption Mae cyfnod y Nadolig yn eithriadol o bwysig i fusnesau fel un hithau, yn ôl Ria Fergus Jones

Mae siop anrhegion Ria Fergus Jones - Siop Ria - ar y gornel lle mae Heol Tegid yn cwrdd â Stryd Fawr Y Bala.

Dywed bod hi'n bwysig bod y dref yn lliwgar ac yn groesawgar ar gyfer tymor y Nadolig - tymor sy'n eithriadol o bwysig i fusnesau fel un hithau.

"Mae jyst yn rhoi hyder i'r cwsmeriaid hefyd bod nhw'n cael rhywbeth neis a bod 'na bethau deniadol i gael yma," meddai.

"Yn sicir mae'r [adfent] yn rhoi naws Nadoligaidd ac yn gwneud i bobol awydd gwario, gobeithio."

Bydd trigolion y stryd yn canu carolau yno noswyl y Nadolig gan wahodd pobl eraill yr ardal i ymuno â nhw ac i weld y ffenestri adfent gwahanol.