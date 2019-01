Image copyright Getty Images

"Roedd hi'n gyfrinach, felly ro'n i'n teimlo bod rhaid imi ddileu ein holl negeseuon. Doedd dim rheswm arbennig - 'nath e ddechrau fel yna a chario ymlaen."

Dywedodd Megan - nid ei henw iawn - ei bod hi'n 17 oed pan wnaethon nhw gusanu gyntaf.

Roedd o'n ddyn yr oedd hi wedi treulio llawer o amser yn ei gwmni yn ei harddegau, dyn oedd wedi ymddwyn fel gwarchodwr ar dripiau, dyn yr oedd ei rhieni yn ymddiried "yn llwyr" ynddo.

Fo oedd ei hyfforddwr chwaraeon.

Er ei bod hi'n anghyfreithlon i athrawon, gweithwyr gofal a gweithwyr cyfiawnder ieuenctid gael perthynas ryw gyda phobl 16 ac 17 oed o dan eu gofal, dydy'r un peth ddim yn wir am hyfforddwyr chwaraeon.

'Ymarfer saith gwaith yr wythnos'

Mae ymgyrchwyr yn galw ar i hynny newid, gan gyhuddo Llywodraeth y DU o "fynd yn ôl ar eu gair" ar gynigion gafodd eu cyhoeddi'r llynedd i ychwanegu hyfforddwyr at y rhestr o swyddi sy'n dod o dan y Ddeddf Safle o Ymddiriedaeth.

"Ro'n i'n eithaf naïf ac, fi'n credu, yn fregus," meddai Megan. "Mae gennych chi'r person yma sydd yn barod i'ch helpu i wella ond sydd hefyd â chymhelliad gwahanol."

Roedd yn ei harddegau iau pan wnaeth hi gyfarfod gyntaf â'r dyn y byddai, yn ddiweddarach, yn cael ei gyhuddo o gymryd mantais ohoni.

Wrth i Megan ddechrau cystadlu ar lefel uwch roedd hi'n ymarfer saith diwrnod yr wythnos.

Mae'n dweud ei bod hi'n aml, yn annisgwyl, ar ei phen ei hun gyda'i hyfforddwr yn ystod sesiynau.

"Ro'n i'n meddwl bod pawb yn cael sesiynau unigol, ond dim ond fi oedd mewn gwirionedd," meddai.

"Roedd e'n dweud wrth y lleill bod y sesiwn wedi ei chanslo er mwyn i ni gael hyfforddi ar ein pennau ein hunain."

Mae'n dweud bod gan yr hyfforddwr ei rhif ffôn i drefnu sesiynau hyfforddi a chyfarfodydd.

"Pan o'n i'n 16 oed, dechreuon ni anfon negeseuon yn amlach ac nid dim ond y chwaraeon oedd e," meddai, gan esbonio ei fod wedi dechrau gofyn cwestiynau personol iddi am ei bywyd rhywiol.

Dywed Megan eu bod wedi cusanu ar ôl noson allan ac wedi cael cyfarfod droeon yng ngherbyd yr hyfforddwr, gan wneud iddi hi deimlo eu bod "mewn perthynas".

"Doedd e ddim yn deimlad braf ei gadw'n gyfrinach achos ro'n i'n teimlo fel fy mod i'n dweud celwydd," meddai Megan. "Ro'n i'n teimlo'n euog yn aml."

'Dim cosb'

Yn ôl Megan fe barhaodd y berthynas hyd nes iddi "sylweddoli faint o wahaniaeth oed" oedd rhyngddyn nhw ac iddi benderfynu dod â'r cyfan i ben.

Mae'n dweud iddi roi gwybod i'w rhieni yn y diwedd a bod hynny wedi eu "brawychu" ac iddyn nhw fynd at yr heddlu.

Fe gafodd yr hyfforddwr - oedd yn anghytuno â'i honiadau hi ac yn gwadu gwneud unrhyw beth o'i le - ei arestio ac yna ei ryddhau ar fechnïaeth.

Ond fe gafodd y mater ei ollwng gan yr heddlu gan nad oedden nhw'n credu bod trosedd wedi digwydd.

"Doedd dim cosb iddo fe… oedd yn ofnadwy imi," ychwanegodd Megan.

Image caption Ers 2014, mae mwy na 650 o gwynion wedi cael eu gwneud tydy'r heddlu ddim yn gallu gweithredu arnyn nhw, meddai Cathryn Williams o'r NSPCC

Yn ôl elusen NSPCC Cymru, dydy'r gyfraith bresennol ddim yn ddigonol.

Mae nhw'n galw ar Lywodraeth y DU i gyflwyno deddfwriaeth fydd yn gwarchod plant a phobl ifanc ymhob cyd-destun, nid dim ond yn yr ystafell ddosbarth.

"Ar hyn o bryd dydy'r gyfraith ddim yn bodloni i oedolion sy'n gweithio... fel hyfforddwyr chwaraeon," meddai Cathryn Williams, gweithiwr cymdeithasol gyda'r NSPCC yng ngogledd Cymru.

Mae'r BBC wedi gofyn i'r Adran Digidol, Diwylliant, Cyfryngau a Chwaraeon Llywodraeth y DU am sylw ar y mater.

Dywedodd yr Adran Gyfiawnder eu bod yn parhau i adolygu'r ddeddf, gan ychwanegu eu bod "wedi ymrwymo'n llwyr i amddiffyn plant a phobl ifanc rhag camdriniaeth rhyw".

"Mae gennym eisoes ystod eang o droseddau all gael eu defnyddio i erlyn a dedfrydu'r rhai sy'n cyflawni gweithredoedd o'r fath."