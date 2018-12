Image copyright Getty Images Image caption Mae Geraint Thomas yn derbyn OBE eleni, 10 mlynedd ar ôl derbyn MBE

Mae'r seiclwr Geraint Thomas ymhlith y Cymry sydd ar restr anrhydeddau'r Frenhines eleni.

Mae nifer yn cael eu hanrhydeddu am eu cyfraniad i'w cymunedau, i elusennau, i fyd iechyd, i gerddoriaeth ac i'r byd chwaraeon.

Ymhlith y rhai sy'n cael eu hurddo'n farchog, mae'r awdur Philip Pullman - a dreuliodd tipyn o'i blentyndod yng Nghymru - a chyn-Ysgrifennydd Cymru, John Redwood.

Dywedodd Mr Pullman ei fod yn "falch iawn" am "nad yw anrhydeddau yn cael eu rhoi i awduron yn aml".

Derbyniodd Geraint Thomas MBE yn 2008 am ei lwyddiant yng ngemau Olympaidd Beijing, a dywedodd bod yr anrhydedd ddiweddaraf - yr OBE - yn "eisin ar dop y gacen" wedi iddo ennill y Tour de France eleni.

Image caption Mae'r canwr Mike Peters yn derbyn MBE am ei waith yn codi arian i elusennau canser yng ngogledd Cymru

Mae canwr y band The Alarm, Mike Peters, sy'n wreiddiol o Brestatyn, yn derbyn MBE am ei waith yn codi arian i wella gofal a chefnogi cleifion â chanser.

Sefydlodd yr elusen Love, Hope, Strength yn 2007 ac mae wedi brwydro yn erbyn canser deirgwaith yn ystod ei fywyd.

Dywedodd Peters ei fod wedi cael "sioc" o gael ei wahodd i dderbyn yr anrhydedd ac ychwanegodd ei fod "i bawb" sydd wedi ymuno gydag ef i godi arian.

"Gobeithio [bydd yr MBE] yn codi proffil be rydym yn ei wneud hyd yn oed yn fwy," meddai.

Pwy arall sy'n cael eu hanrhydeddu?

Mae nifer o Gymru hefyd yn derbyn anrhydeddau amrywiol.

Mae Reynette Roberts a Leon Gardiner yn derbyn anrhydeddau am eu cyfraniad i'w cymunedau lleol.

Mae Ms Roberts yn derbyn MBE am ei gwaith gwirfoddol gyda cheiswyr lloches yng Nghaerdydd a Mr Gardiner yn derbyn BEM am ei gefnogaeth i elusennau Tŷ Hafan a MacMillan.

Image caption Roedd Shaun Stocker yn awyddus i gefnogi eraill wedi iddo golli ei ddwy goes tra'n filwr yn Afghanistan

Mae nifer yn derbyn anrhydeddau i ddathlu eu gwaith gwirfoddol, ac yn eu plith mae Shaun Stocker.

Cafodd Stocker ei anafu tra'n filwr yn Afghanistan a cholli ei ddwy goes, ac roedd yn awyddus i ddefnyddio'i brofiad i helpu eraill.

Dywedodd i godi arian a helpu eraill ddatblygu'n "ffordd o fyw".

"Ar ôl i fi orffen fy nghyfnod yn gwella, dwi'n cofio meddwl beth oeddwn i am wneud hyd gweddill fy mywyd," meddai.

"Roeddwn i'n gwybod fy mod am ddefnyddio beth ddigwyddodd i fi mewn ffordd bositif."

Bydd yn derbyn Medal yr Ymerodraeth Brydeinig, y BEM.

Mae Janice Bell hefyd yn derbyn BEM am ei gwasanaeth i gerddoriaeth - â hithau'n sylfaenydd côr Forget Me Not, sy'n elusen ar gyfer pobl gyda dementia a'i gofalwyr.

Image caption Dywedodd Tomos Hughes ei fod wedi bod yn "andros o job" peidio â rhannu'r newyddion gyda'i deulu

Un arall sy'n derbyn BEM yw Tomos Hughes, sydd wedi ymgyrchu i gael diffibrilwyr yn Nyffryn Clwyd.

Dywedodd Mr Hughes ei fod yn "sioc ofnadwy" a'i fod wedi bod yn "andros o job i beidio â d'eud wrth neb yn y teulu".

Llwyddodd i osod 400 o beiriannau mewn cyfnod o bedair blynedd, gan weithio'n wirfoddol tan y ddiweddar.

"Nes i 'rioed feddwl 'swn i'n cael gan y Frenhines... ond mae o yn neis, cael cydnabyddiaeth am y gwaith caled sy' 'di cael ei 'neud," meddai.

Image caption Dywedodd Jeffrey Howard ei fod yn "falch iawn" i dderbyn BEM am ei gyfraniad i'r byd cerddorol

Mae'r cerddor Jeffrey Howard o Bontprennau yn derbyn BEM am ei wasanaeth i gerddoriaeth.

"Rwy'n falch iawn fy mod yn derbyn y wobr hon fel Cymro yn gwneud cerddoriaeth yn y wlad fendigedig yma," meddai.

"Mae'n bleser mawr i fi fod yn rhannu fy ngherddoriaeth gyda phobl yn y gymuned."

Bachgen 13 oed a achubodd ei dad wedi iddyn nhw fynd i drafferthion yn y môr ger arfordir Môn sy'n derbyn cymeradwyaeth o ddewrder y Frenhines.

Image copyright RNLI Image caption Mae Joe Rowlands yn derbyn cymeradwyaeth o ddewrder gan y Frenhines wedi iddo achub ei dad, Paul

Trodd caiac Joe Rowlands a'i dad, Paul, drosodd ger Ynys Dulais, a rhoddodd Joe driniaeth CPR i Mr Rowlands a'i gadw'n fyw tan i hofrennydd Gwylwyr y Glannau ddod i'w hachub.

Mae dau o wirfoddolwyr Cymreig yr RNLI - Graham Drinkwater o Gaergybi a Robert Harris o Bort Talbot - yn derbyn MBE gan y Frenhines.

Yn ogystal â hynny, mae'r deifwyr John Volanthen a Richard Stanton, sy'n rhan o dîm achub ogofau de a chanolbarth Cymru, yn derbyn medalau George.

Roedden nhw'n rhan o'r tîm aeth i Wlad Thai ym mis Gorffennaf i achub 12 bachgen a'u hyfforddwr a fu'n sownd mewn ogof am dair wythnos.