Image copyright Huw Fairclough Image caption Geraint Thomas yn seiclo ar hyd trac ei gyn-glwb, Maindy Flyers, gyda rhai o'r aelodau ifanc presennol

Mae Llywodraeth Cymru wedi dweud eu bod am fuddsoddi mwy mewn cyfleusterau chwaraeon er mwyn "cynnal y momentwm" sydd wedi'i greu gan lwyddiannau Geraint Thomas.

Yn ôl y Gweinidog Diwylliant a Chwaraeon, Dafydd Elis-Thomas roedd buddugoliaeth y seiclwr o Gaerdydd yn y Tour de France eisoes wedi cael "cryn effaith".

Dywedodd Llywodraeth Cymru y byddan nhw'n rhoi £5m o gyllid ychwanegol i Chwaraeon Cymru.

Daw hynny yn dilyn galwad gan bennaeth Beicio Cymru am wella cyfleusterau er mwyn manteisio ar y diddordeb cynyddol mewn seiclo dros y misoedd diwethaf.

'Barod i weithredu'

Bwriad y cyllid gan Lywodraeth Cymru yw gwella cyfleusterau, diwallu anghenion cymunedau lleol a chreu sector chwaraeon cadarnach a mwy cynaliadwy.

Dywedodd y llywodraeth ei fod yn arian ychwanegol i'r £5m i Gronfa Iach ac Egnïol gafodd ei gyhoeddi'r llynedd.

Yn ôl yr Arglwydd Elis-Thomas, mae gan y cyfleusterau cywir "effaith fawr" ar brofiad unigolyn wrth fynd ati i ymgymryd â chwaraeon.

Dywedodd bod angen "sicrhau bod rhagor o gyfleusterau yn cael eu darparu ledled y wlad" ar gyfer pobl leol ac athletwyr elît.

"Allwn ni ddim pwysleisio digon pa mor bwysig oedd buddugoliaeth Geraint Thomas OBE yn y Tour de France," meddai.

Image copyright Thinkstock Image caption Bydd rhywfaint o'r arian hefyd yn mynd tuag at gaeau chwaraeon 3G

"Mae wedi cael cryn effaith ym mhob cwr o Gymru yn barod - rydyn ni wedi gweld cynnydd mawr yng ngwerthiant beiciau a bydd y ffaith ei fod wedi ennill gwobr Personoliaeth Chwaraeon y Flwyddyn y BBC yn ychwanegu at yr effaith honno - felly rydyn ni a Chwaraeon Cymru yn barod i weithredu'n gyflym i gynnal y momentwm sydd wedi'i greu ac i hyrwyddo beicio."

Dywedodd Sarah Powell, prif swyddog gweithredol Chwaraeon Cymru, bod ceisiadau gan bartneriaid eisoes ar waith a bod rhan o'r cyllid am fynd at osod meysydd chwarae 3G a phrosiectau beicio.

Ychwanegodd y byddai meini prawf a phroses ymgeisio yn cael eu llunio ar gyfer gweddill y cyllid.

"Mae gan chwaraeon allu rhyfeddol i gynnig manteision eang i'n cymdeithas," meddai.

"Rydyn ni'n hynod falch bod Llywodraeth Cymru a'r Gweinidog wedi rhoi'r cyfle i ni fuddsoddi ar y cyd mewn datblygu cyfleusterau er mwyn hyrwyddo'r gwaith hwnnw."