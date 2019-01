Image caption Dywedodd Ian Lewis bod hi'n anodd delio â'r cyfrifoldeb o gael gwaith Banksy ar wal ei garej

Mae perchennog y garej a ddewisodd Banksy i arddangos ei waith celf diweddaraf wedi dweud ei bod hi'n "anodd delio gyda'r fath gyfrifoldeb".

Ymddangosodd y graffiti ar wal y gweithiwr dur ym Mhort Talbot wythnos cyn y Nadolig.

Wrth siarad â BBC Cymru, dywedodd Mr Lewis ei fod angen help i ddod o hyd i ateb tymor hir i ddiogelu'r graffiti.

"Mae wedi bod yn gyfnod anodd a swreal," meddai.

"Mae'r cyfan wedi bod yn gymaint i fi. Dwi'n rheoli atyniad celf ar ben fy hun.

"Mae dros 1,000 o bobl yn ymweld bob dydd, bob awr o'r dydd a'r nos - dwi methu delio â'r holl beth i fod yn onest."

Dywedodd Mr Lewis ei fod yn deall pam fod pobl yn cymharu ei sefyllfa ag ennill y loteri ac mae'n dadlau y byddai'r gwaith celf wedi cael ei ddwyn neu ei fandaleiddio pe bai'r actor Michael Sheen ddim wedi dod i'r adwy a thalu costau diogelwch.

"Doeddwn i ddim yn gwybod ar y dechrau mai gwaith Banksy oedd e," meddai.

"Roeddwn yn meddwl mai gwaith celf ffantastig oedd e a fy mwriad oedd ei orchuddio a'i gadw i fi fy hun.

"Ond wedyn fe ledaenodd y neges ar Facebook y gallai fod yn waith Banksy."

Image copyright PA Image caption Mae Banksy wedi cadarnhau mai ei waith ef sydd ar y garej ym Mhort Talbot

Ychwanegodd Mr Lewis: "Y noson gyntaf roedd pobl yn dod yno ac am dorri darnau o'r gwaith bant.

"Roedd yna sôn fod pobl am dorri darn o'r wal a mynd ag ef adref - roedden nhw am ei ddwyn.

"Dwi wedi bod yn teimlo lot o bwysau, mae fel petai bom wedi disgyn arnai. Dwi angen bach o normalrwydd - ac am i bethau fynd nôl fel roedden nhw."

Cyn y Nadolig roedd y gwaith wedi cael ei orchuddio mewn cynfas blastig a dywedodd gwirfoddolwyr ar y safle ei fod wedi cael ei dargedu nifer o weithiau.

Wrth i 20,000 ymweld â'r gwaith yn ystod gwyliau'r Nadolig, dywedodd Mr Lewis ei fod yn dymuno bellach i'r gwaith symud i safle mwy diogel yn yr ardal.

"Efallai bod angen i'r gwaith fod yng nghanol y dref. Dwi'n meddwl bod angen tîm o arbenigwyr i'w symud," meddai.

"Efallai y dylai'r Cynulliad ddod i'r adwy, mae'n drysor celfyddydol ac yn ormod i fi."

'Mae Ian angen help'

Dywedodd yr actor Michael Sheen: "Y pryder ar hyn o bryd yw lles Ian.

"Mae wedi bod yn gyfnod hynod o bryderus [i Ian]; mae'r cyfan yn faich ariannol iddo ac ar hyn o bryd does neb yn ei helpu. Rydw i wedi gwneud yr hyn a fedraf ond ry'n ni angen ateb tymor hir.

"Mae'n beth gwych fod y gwaith yno ac mae'n beth da fod Banksy wedi dod a gwneud hyn gan roi sylw i Bort Talbot. Ond mae Ian angen help nawr ac rwy'n gobeithio y gall y gwaith aros ym Mhort Talbot."

Gan fod y gwaith celf ar dir preifat, dyletswydd Mr Lewis yw ei ddiogelu ac ef hefyd sy'n rheoli'r miloedd o ymwelwyr sy'n dod yno.

Image caption Wedi i'r gwaith ymddangos cafodd ffens ei chodi o amgylch y garej

Mae Bethan Sayed AC, sy'n cadeirio'r pwyllgor diwylliant, wedi galw ar Lywodraeth Cymru i brynu'r gwaith celf.

"Yn amlwg mi fyddai'n rhaid i'r perchennog gydsynio [i'r pryniant] - mae hwn yn eiddo preifat," meddai.

"Os ydym am ei ddiogelu a'i gadw yng Nghymru - mae'n rhaid i ni ei gael fel eiddo cenedlaethol."

Dywedodd llefarydd ar ran Llywodraeth Cymru eu bod yn "awyddus i weithio gyda phwy bynnag sydd â diddordeb i sicrhau cynllun ar gyfer murlun Banksy".