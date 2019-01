Image caption Bydd y cwricwlwm newydd yn dechrau cael ei gyflwyno mewn ysgolion yn 2022

Gallai addysg rhai disgyblion ddioddef oherwydd diffyg eglurder yng nghwricwlwm newydd Cymru, yn ôl penaethiaid addysg.

Ychwanegodd Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru a Chymdeithas Cyfarwyddwyr Addysg Cymru bod yna gyfathrebu sâl wedi bod gydag ysgolion o ran datblygiad y newidiadau.

Bydd drafft o'r cwricwlwm yn cael ei gyhoeddi ym mis Ebrill ac mae disgwyl iddo gael ei gyflwyno mewn ysgolion cynradd ac ym mlwyddyn saith yn 2022.

Dywedodd y Gweinidog Addysg, Kirsty Williams, ei bod hi'n bryderus fod y sylwadau yn dangos diffyg dealltwriaeth o'r newidiadau.

Cynnwys 'generig'

Mae'r cwricwlwm newydd yn amlinellu'r hyn y bydd plant a phobl ifanc rhwng tair ac 16 oed yn cael eu dysgu, a'r bwriad yw datblygu'r ffordd y mae pynciau gwahanol yn cael eu dysgu.

Mewn dogfen gafodd ei gyflwyno i Aelodau Cynulliad, dywedodd penaethiaid addysg bod gormod o gynnwys y cwricwlwm newydd yn "generig" ac yn "wan o ran gwybodaeth a datblygu sgiliau".

"O ganlyniad, mae hi'n debygol y bydd gwybodaeth, dealltwriaeth a datblygiad sgiliau rhai disgyblion yn dioddef," meddai'r ddogfen.

Ychwanegodd mai'r disgyblion hynny sydd heb gefnogaeth deuluol gryf yw'r rhai mwyaf tebygol o golli allan.

Image caption Mae'r sylwadau'n dangos diffyg dealltwriaeth o gynnwys y cwricwlwm newydd, yn ôl Kirsty Williams

Mae ysgolion a swyddogion wedi bod yn gweithio ar gynnwys y chwe maes dysgu sy'n rhan o'r cwricwlwm ond mae rhai pryderon wedi cael eu hamlygu.

Er enghraifft, wrth drafod ieithoedd, llythrennedd a chyfathrebu, mae'r ddogfen yn nodi: "Mae yna nifer o themâu mawreddog sydd i'w weld yn cymryd lle hanfodion datblygu iaith - siarad, darllen a 'sgwennu."

Mae'r ddogfen yn fwy cadarnhaol ynglŷn â'r cynnydd ym maes mathemateg a rhifedd, gan nodi mai dyma'r maes sydd wedi ei "lunio orau".

Yn ogystal â chynnwys y pynciau unigol, mae'r ddogfen hefyd yn amlygu pryderon am bwysau gwaith athrawon.

"Mae sawl arbenigwr wedi eu cyffroi gan y diwygiadau i'r cwricwlwm... ond y gwirionedd yw mai'r athrawon fydd yn gorfod gwneud i'r newidiadau weithio ar lawr gwlad," meddai'r ddogfen.

Mae'n honni fod y cyfathrebu rhwng ysgolion ac athrawon ynglŷn â'r datblygiadau yn "parhau i fod yn wan, er bod rhai gwelliannau wedi bod".

Mae'n ychwanegu: "O ganlyniad i'r holl newidiadau yn y system, mae'r potensial yno i benaethiaid ac athrawon golli gafael ar yr hyn sydd wir yn bwysig - addysgu'r plant."

'Diffyg dealltwriaeth'

Bydd Ms Williams yn ateb cwestiynau ACau ynglŷn â'r cwricwlwm newydd yng nghyfarfod y Pwyllgor Plant a Phobl Ifanc ddydd Iau.

Dywedodd llefarydd ar ran Llywodraeth Cymru bod rhywfaint o'r dystiolaeth yn dangos "diffyg dealltwriaeth gyffredinol o'r newidiadau".

"Mae nifer o'r sylwadau wedi galw am barhau gyda chwricwlwm sydd yn gul ac yn rhy brysur... mae hyn yn mynd yn erbyn ein diwygiadau ni, a'r hyn y mae ein plant a'n hathrawon yn haeddu," meddai.

"Mae mwyafrif yr adborth yr ydyn ni wedi ei dderbyn gan y rhai sy'n ymwneud â llunio'r cwricwlwm wedi bod yn gadarnhaol, ac yn awgrymu ein bod ni'n mynd i'r cyfeiriad cywir."