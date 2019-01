Lluniau chwarter canrif tafarn y Glôb

Fis Awst 2019, mae Gerallt Williams yn nodi chwarter canrif ers dod yn landlord tafarn eiconig y Glôb ym Mangor a thros y 25 mlynedd hwnnw mae wedi cadw cofnod o gymeriadau a golygfeydd y dafarn gyda'i gamera.

Image copyright Gerallt Williams Image caption Ymhlith y criw yma yn y Glôb yn y 90au mae Carwyn Jones, (Y Dyn Gwyllt ar S4C) a'r cynhyrchydd a chyflwynydd radio Dyl Mei

Mae ganddo filoedd o luniau wedi eu storio mewn bocsys ac mae nifer yn gweld golau dydd am y tro cyntaf wrth iddo fynd ati i'w cyhoeddi bob yn dipyn ar dudalen Facebook y dafarn yn ystod 2019.

Mae wedi rhannu rhai ohonyn nhw gyda Cymru Fyw. Ydych chi'n adnabod unrhyw un?

Image copyright Gerallt Williams Image caption Cwsmeriaid selog y Glôb yn y nawdegau pan oedd pobl yn cael smocio mewn tafarn - mae'r gwaharddiad yn rhywbeth arall sy'n cadw'r to hŷn draw, meddai Gerallt

Image copyright Gerallt Williams Image caption Elin Fflur yn y 90au

Image copyright Gerallt Williams Image caption Mae'r Glôb wedi bod yn gartref i sawl cenhedlaeth o fyfyrwyr Prifysgol Bangor a Choleg y Normal. Dyma griw carioci yn y nawdegau: "Dwi'n cofio mai Angels gan Robbie Williams roedden nhw'n ei ganu," meddai Gerallt

Image copyright Gerallt Williams Image caption Beirdd a Chantorion. Noson lansio un o lyfrau'r diweddar Iwan Llwyd (ar y chwith)

Image copyright Gerallt Williams Image caption Daeth tîm pêl-droed Bangor â Chwpan Cymru i'r Glôb ar ôl ei hennill yn 2000

Image copyright Gerallt Williams Image caption Tîm y Glôb yn dathlu ennill Cwpan y Gynghrair Sul ar Ffordd Farrar, Bangor (Gerallt yw'r trydydd o'r chwith yn y rhes flaen)

Image copyright Gerallt Williams Image caption Un o nifer o gigs Meic Stevens yn y dafarn yn y 2000au

Image copyright Gerallt Williams Image caption Tîm Rygbi Bangor mewn gwisg ffansi ar ddiwedd tymor yn 2013

Image copyright Gerallt Williams Image caption "Bryniau," yw disgrifiad Gerallt o'r llun yma o Bryn Terfel a Bryn Fôn wedi galw mewn ar ôl recordio rhaglen radio gyda'i gilydd

Image copyright Gerallt Williams Image caption Rhai o fyfyrwyr Bangor yn 2015

Image copyright Gerallt Williams Image caption Criw yn chwarae 'golff tafarndai' yn 2015 - Y Glôb oedd un o'r 'tyllau' ar y daith

Image copyright Gerallt Williams Image caption Yn y ffrâm yn 2016

Image copyright Gerallt Williams Image caption Criw ar benwythnos 'stag' o Loegr - mae enw'r ardal fel lle ar gyfer gweithgareddau awyr agored yn denu mwy a mwy o bartïon stag

Image copyright Gerallt Williams Image caption Noson godi arian gan dîm rygbi'r brifysgol sy'n cael ei noddi gan dafarn y Glôb

Image copyright Gerallt Williams Image caption Noson meic agored gyntaf y Glôb

Image copyright Gerallt Williams Image caption Morio canu gyda Gethin Griffiths ar y gitâr

Image copyright Gerallt Williams Image caption Meic Steven yn galw heibio am lasied o win cyn perfformio yn Eisteddfod Môn 2017

Image copyright Gerallt Williams Image caption Y Welsh Whisperer yn cadw traddodiad gigs bach y dafarn yn fyw yn 2018

Image copyright ?? Image caption Hen lun o'r Glôb yn 1969

Mae'r newidiadau enfawr ym myd tafarndai bach, gyda llai yn dod drwy'r drws a landlordiaid yn gorfod gweithio'n llawer caletach i ddenu cwsmeriaid yn un o'r rhesymau pam fod Gerallt eisiau dangos y lluniau.

"Dwi eisiau atoffa pobl o'r hyn sydd i'w gael mewn tafarn fach a dweud 'dan ni'n dal yma' - achos unwaith ryden ni wedi mynd, yna dyna ni," meddai.

"Mae pethau wedi newid yn fawr ers imi ddechrau yn 1994.

"Mae llai yn dod i'r dafarn y dyddiau yma a llai o'r hen gymeriadau rownd y bar - ers talwm mi fyddwn i'n agor y drws am 11am ac mi fydden nhw yno'n disgwyl. Heddiw, does dim pwynt imi agor tan 3pm."

Costau uwch, patrymau cymdeithasu gwahanol a llai o bobl, ar wahân i fyfyrwyr, yn byw ym Mangor Ucha' yw rhai o'r rhesymau meddai Gerallt.

Image copyright Iolo Penri Image caption Gerallt tu ôl i'r bar yn 2018. "Fama 'di'r lle" fel y canodd Maharishi am y dafarn.

"Hefyd, mae 'na Weatherspoons yn y dre sy'n cynnig cwrw yn rhad ac mae hynny wedi arwain at gau'r tafarnau bach."

Mae'r ystafell dywyll lle roedd Gerallt yn datblygu ei luniau yn dal yn yr atig a phopeth yn dal ynddi yn union fel wnaeth ei gadael hi 10 mlynedd yn ôl pan ddaeth ffonau symudol i mewn.

"Dwi'n falch mod i wedi cadw cofnod dros y blynyddoedd," meddai Gerallt sydd yn gweithio fel ffotograffydd priodasau hefyd pan mae galw, ac amser yn caniatáu.

