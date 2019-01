Image copyright Jessica Jones Image caption Aurelia yw unig blentyn Alfredo Dueñas a Jessica Jones

Mae apêl ar y we i helpu Cymraes o Wynedd a roddodd enedigaeth i'w merch fach 13 wythnos yn fuan yn Fietnam wedi llwyddo i godi'r arian angenrheidiol i gludo hi a'i baban i Gymru.

Mae Aurelia Dueñas Jones angen triniaeth arbenigol i'w llygaid a'i hwyneb wedi i'w mam, Jessica Jones, ei geni wedi 27 wythnos o feichiogrwydd ym mis Hydref.

Cafodd tudalen casglu arian ei sefydlu er mwyn codi £15,000 ar gyfer costau cludo Aurelia.

Dywedodd Ms Jones, sy'n wreiddiol o Borth-y-gest ger Porthmadog, bod yr ymateb i'r apêl wedi ei "syfrdanu" wedi i'r dudalen gyrraedd y nod.

"Mae rhoddion gan ffrindiau, teulu a phobol ddiarth wedi gwneud yn siwr bod ni'n gallu dod ag Aurelia adra gynted â ma' hi'n barod," meddai'r athrawes 36 oed, sy'n byw yn Fietnam gyda'i gŵr o Fecsico, Alfredo Dueñas ers dros flwyddyn a hanner.

"'Dan ni'n gobeithio [dod gartref ] ganol Chwefror. Unwaith fyddan ni'n ôl, fe wnawn hi fynd â hi i'r meddyg teulu lleol, a'i chyfeirio i'r canolfannau meddygol iawn iddi gael y gofal mae hi angen."

Image copyright Jessica Jones Image caption Fe dreuliodd Aurelia ei wythnosau mewn ysbyty yn Hanoi wedi'r enedigaeth

Pan gafodd Aurelia enedigaeth Cesaraidd brys, roedd meddygon yn Hanoi ond yn rhoi siawns o 5% iddi fyw.

Heb y driniaeth roedden nhw'n rhoi siawns lai fyth i'r fechan oroesi - rhwng 2% a 3%.

Roedd yn pwyso 2 bwys 1 owns ac yn cael trafferth anadlu heb gymorth.

Dydy rhai o'i horganau heb ddatblygu'n llawn ac mae ganddi nam ar y galon. Hefyd mae ganddi gyflwr sy'n gallu arwain at golli'r golwg.

Bu'n rhaid iddi aros yn yr ysbyty am ddau fis a hanner cyn cael gadael Noswyl y Nadolig.

Image copyright Jessica Jones Image caption Mae Aurelia angen triniaeth i'w thrwyn

Dywedodd Ms Jones: "Mae gweithio ar fabanod sydd wedi'u geni'n gynnar ar lawdriniaeth mor fanwl i'r wyneb yn eithriadol o arbenigol ac mae rhywun yn gwerthfawrogi gymaint be' ma'r Gwasanaeth Iechyd yn ei wneud a'i gynnig.

"Mae'r gofal a'r driniaeth i fabanod a phlant heb ei ail... yn anffodus, a ninna'n byw yn fan hyn mae hi'n diodde' a ddim yn gallu cael safon uwch o driniaeth.

"Mae hi angen help a gofal ychwanegol ond yn anffodus, dydy hynny ddim ar gael yma iddi."