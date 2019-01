Mae'r actor Windsor Davies wedi marw yn 88 oed.

Fe ymddangosodd mewn nifer o gynyrchiadau teledu dros y blynyddoedd, gan gynnwys It Ain't Half Hot Mum, Never The Twain a Grand Slam.

Cafodd ei fagu yn Nant-y-moel ym Mhen-y-bont ar Ogwr, a gweithiodd fel glöwr ac athro cyn dechrau ar ei yrfa fel actor.

Bu farw Mr Davies yn ei gartref ddydd Iau yn ôl y teulu, sy'n dweud bod eu hatgofion ohono yn "llawn cariad a chwerthin".