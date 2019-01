The purple bus feeding the homeless in Cardiff

Os ydych chi'n cerdded o amgylch canol Caerdydd gyda'r nos rhwng dydd Sul a dydd Iau, mae siawns y gwelwch chi fws deulawr piws yn teithio drwy'r ddinas.

Nid bws sy'n cludo teithwyr yw hwn, ond bws sy'n rhoi lloches i'r di-gartref a'r rhai mewn angen yn y brifddinas.

Mae'r Prosiect Bws, fel mae'n cael ei alw, yn cael ei ddarparu gan Fyddin yr Iachawdwriaeth ac yn cael nawdd gan Lywodraeth Cymru.

Aeth Cymru Fyw allan gyda'r mudiad i weld y gwaith maen nhw'n ei wneud.

//

If you're in Cardiff city centre in the evenings between Sunday and Thursday, there's a good chance you'll catch a glimpse of a purple double-decker bus travelling through the streets.

But this bus isn't an ordinary bus to carry commuters, it's used as a refuge for the capital's homeless and needy.

The Bus Project, as it's known, is run by the Salvation Army but receives financial help from the Welsh Government.

Cymru Fyw went out with the bus to see firsthand the work they do on Cardiff's streets.

Mae Byddin yr Iachawdwriaeth yn gweithio mewn partneriaeth gyda Bws Caerdydd i gynnal y Prosiect Bws. Mae Bws Caerdydd yn trîn a thrwsio'r cerbyd ac mae'n cael yn ei gadw yn depot Bws Caerdydd ar Heol Sloper yn ardal Lecwydd y ddinas.

//

The Salvation Army works in partnership with Cardiff Bus to run the Bus Project. Cardiff Bus services and repairs the bus, and the vehicle is stored at the Cardiff Bus Depot on Sloper Road in the Leckwith area of the city.

Lukasz Kuziow yw rheolwr y prosiect. Mae'n wreiddiol o Warsaw ond wedi gweithio yng Nghaerdydd gyda Byddin yr Iachawdwriaeth ers 2006.

"Mae'r gwasanaeth yma'n hanfodol bwysig ac yn unigryw i Gaerdydd," meddai.

"Mae'n cynnig gwasanaeth tu allan i oriau gwaith, yn darparu bwyd, diodydd poeth, dillad a threfnu lloches i bobl sydd mewn argyfwng. Rydw i mewn cyswllt â hostelau er mwyn trefnu lloches i bobl ddigartref, yn enwedig yr adeg yma o'r flwyddyn."

//

Lukasz Kusiow is the manager of the project. He's originally from just outside Warsaw but has been working in Cardiff for the Salvation Army since 2006.

"This service is crucial, and it's unique to Cardiff", says Lukasz.

"It gives an out-of-hours service, providing food, hot drink and clothes and we organise accommodation for those in an emergency. I'm in contact with hostels in order to ensure that as many as possibleof the people have a place to stay - especially at this time of year.

Bydd o leiaf dau aelod o staff a dau wirfoddolwr allan gyda'r bws ar y nosweithiau mae'n gweithredu. Dyma Carol Dacey sy'n wirfoddolwr a Stella Burns sy'n weithwr cefnogi arbenigol.

//

At least two members of staff and two volunteers work on the bus when it's out and about. This is Carol Dacey, a volunteer, and Stella Burns who works as a specialist support worker.

Mae'r gwasanaeth yn darparu amrywiaeth o fwyd a diod am ddim i'r anghenus, a dillad a blancedi, gyda'r bws yn cael ei lwytho yn y ganolfan fysiau bob prynhawn.

//

The service offers free food and drink, as well as clothes and blanket. The bus is loaded at the bus depot in the afternoons.

Er bod y mwyafrif llethol o bobl ddigartref Caerdydd yn ddynion mae Lukasz Kuziow, rheolwr y fenter, yn dweud ei fod wedi gweld ychydig o newid dros y blynyddoedd diwethaf.

"Y dyddiau hyn mae oed cyfartalog y digartref wedi gostwng a 'dwi hefyd yn gweld bod lot mwy o ferched yn byw ar y stryd o'i gymharu â phum mlynedd yn ôl.

"Yn y gorffennol roedd bron pawb oedd yn defnyddio'r bws ar gyffuriau ac ati, a heb deulu. Y dyddiau yma mae 'na bobl â phlant a phobl mewn swydd yn dod aton ni."

//

Although the vast majority of the homeless in Cardiff are men, Lukasz Kuziow, the manager, has seen a change in recent years.

"The average age of those sleeping rough has gone down recently and I've also noticed a lot more homeless women compared to five years ago.

"In the past nearly everyone who used the bus' services were on drugs etc. and didn't have a family. These days there are people with children and a job coming to us."

Mae Michael, sy'n wreiddiol o'r Iwerddon, yn ddigartref ac yn dweud bod y gwasanaeth bws yn hanfodol: "Does yna ddim digon o wasanaethau, dim day centres na diodydd poeth a bwyd," meddai.

"Mae yna stafelloedd preifat yn y ddinas, ond does yna ddim digon i'r digartref yn y tywydd yma.

"Dwi wir yn meddwl bod y bws yma'n cadw tua 80% o'r digartref yn fyw yn y ddinas 'ma. Mae pobl yn gallu checkio ar ei gilydd gyda'r nos yma, a gwneud yn siŵr bod ni'n iawn - rydyn ni'n gofalu am ein gilydd ac am y bobl eraill sy'n ffeindio hi'n anodd yn y gymuned 'ma."

//

Michael, who's originally from Ireland, is homeless and says that the service the bus provides is vital: "There aren't enough services and day centres to provide warm drinks and food," he says.

"There are some private rooms across the city, but there aren't enough, especially at this time of year.

"I honestly think that this bus keeps around 80% of the homeless alive in this city. People can check on each other at night here, and make sure everything's ok - we care for each other and people who find life hard in this community."

Mae'r Prosiect Bws yn rhedeg ers 2001, pan roedd Cyngor Caerdydd yn darparu'r gwasanaeth. Ers 2006, Byddin yr Iachawdwriaeth sy'n gyfrifol amdano.

//

The Bus Project has been in operation since 2001 when Cardiff Council started the programme. Since 2006it has been run by the Salvation Army.

Mae llefydd ar y bws i bobl eistedd a chymdeithasu dros goffi neu baned o de, gyda swyddfa ym mhen blaen y bws a stafell lle mae'n bosib cael chymorth meddygol. I fyny'r grisiau mae dillad a blancedi ar gael i'r digartref eu defnyddio.

//

There are spaces on the bus for people to meet up and socialise with a cup of tea or coffee, with an office at the front of the bus and a room where it's possible to receive medical assistance. Upstairs clothes and blankets are provided for the homeless.

Daw'r staff a'r gwirfoddolwyr i 'nabod y bobl sy'n defnyddio'r bws dros amser, ac mae Lukasz yn credu bod yr awyrgylch yn gallu bod yn ysgafn er gwaetha' sefyllfa argyfyngus rhai o'r bobl ddigartref.

//

Over time the staff and volunteers have become friendly with the people who use the bus. and Lukasz believes that the atmosphere can often be light and fun despite the desperate situation of some of the homeless people.

Mae Shane yn dweud fod y gwasanaeth wedi bod yn hanfodol iddo.

"Mae Lukasz a'r tîm wedi fy helpu i gymaint dros y blynyddoedd", meddai.

"Mae mor anodd i reoli arian pan 'dych chi heb unlle i fyw. Mae'r bobl yma wedi dangos caredigrwydd i mi a dwi mor ddiolchgar."

//

Shane says the service has been a lifeline for him.

"Lukasz and his team have helped me so much over the years", he says.

"It's so hard to manage money when you don't have anywhere to live. These people have shown such kindness to me and I'm so grateful."

Mae'r bws yn darparu bwyd a diod tu allan i adeilad eiconig Amgueddfa Genedlaethol Cymru yng nghanol y ddinas.

//

The bus serves food outside the iconic buildings of the National Museum of Wales.

Mae'r tri yma - Jamie, Anthony a Jamie - yn ddigartref. Meddai Jamie (ar y chwith): "Dwi 'di bod yn dod lawr yma ers bron pum mlynedd, a gallwch chi ddim rhoi pris ar y gwasanaeth yma, yn enwedig i'r rhai sy'n ddigartref fel fi.

"Oherwydd pobl fel Lukasz dwi'n cael pryd cynnes a blancedi."

Mae Jamie (ar y dde) yn cytuno: "Dwi o'r Rhondda, a does 'na ddim gwasanaeth tebyg i hwn yno.

"Dwi'n defnyddio'r bws bob dydd y daw heibio, a dwi'n codi fy het i Lukasz a'r tîm am yr hyn maen nhw'n gwneud i ni. Dyw teuluoedd hanner ohonon ni ddim yn gwneud gymaint ag mae'r rhain yn gwneud."

//

These three - Jamie, Anthony and Jamie - are homeless. Jamie (on the left) says: "I've been coming here now for five years, and you just can't put a price on this service, especially when you're homeless like myself."

"Because of people like Lukasz I get a warm meal and breakfast.

Jamie (on the right) agrees: "I'm from the Rhondda and there's isn't a service like this there.

"I use the bus every day it's in operation and I take my hat off to Lukasz and his team for what they do for us. The families of half of us don't do nothing close to as much for us."

"Fe achubodd Byddin yr Iachawdwriaeth fy mywyd i," meddai Marc, a oedd yn defnyddio'r gwasanaeth ar un pwynt, ond sydd bellach yn gwirfoddoli.

"Rwy'n ddiabetig, ac o'n i'n cymryd cyffuriau. Ond pan nes i ddod at rhain wnaethon nhw droi fy mywyd i rownd, a dwi nôl yn siarad gyda'n nheulu. Mae'r gwasanaeth yn anhygoel, ac mae'n rhywle i ddod i gynhesu.

"Daw pobl yma i gael paned a sgwrsio gydag eraill sydd yn yr un sefyllfa. Mae 'na rwydwaith yma, os oes rhywun ar goll ac ati, ac mae'n wych bod yna yn gymorth i'n gilydd."

Mae Marc bellach oddi ar y stryd ac yn byw yn ei fflat ei hun, mae'n gweithio'n rhan-amser ac wedi dod oddi ar y cyffuriau.

"Doedd 'Dolig ddim yn hawdd ond dwi'n teimlo gymaint, gymaint gwell dyddiau 'ma," meddai.

"The Salvation Army saved my life", says Marc, who was using the bus services at one point, but is now a volunteer.

"I'm diabetic, and I used to take drugs. But when I came to these people they turned my life around, and I'm back talking to my family now. The service is amazing, and it's somewhere to keep warm.

"People come here for a cup of tea and talk to others in the same situation. There's a network here, if there's someone missing or something, and it's great that people support each other."

By now Marc is off the streets and has his own flat, ha works part time and is off the drugs.

"Christmas wasn't easy but I'm feeling much, much better these days."

Yn ôl Byddin yr Iachawdwriaeth y bwriad yn y pen draw yw i leihau'r niferoedd sydd yn cysgu ar strydoedd Caerdydd drwy eu cefnogi i ail-adeiladu eu bywydau a'u caniatáu i symud oddi ar y stryd.

The Salvation Army says the objective ultimately is to decrease Cardiff's homeless population by supporting the individuals to rebuild their lives and help them move off the streets.