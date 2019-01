Image copyright Getty Images

Bydd gweinidogion Llywodraeth Cymru yn rhybuddio am oblygiadau Brexit di-gytundeb mewn cyfarfod yn y Senedd ddydd Mawrth.

Mewn symudiad anarferol mae'r mwyafrif o fusnes y Cynulliad am y diwrnod wedi'i ganslo er mwyn gwneud lle am ddatganiadau am ddarpariaethau Brexit.

Daw hyn wedi i gytundeb y Prif Weinidog, Theresa May i adael yr UE gael ei wrthod gan ASau.

Cyn y datganiadau fe wnaeth Prif Weinidog Cymru, Mark Drakeford gyhuddo Mrs May o "fwrw ymlaen yn hollol ystyfnig â dim ond mân newidiadau i'w chytundeb aflwyddiannus".

"Dylai caniatáu'r sefyllfa drychinebus o ymadael heb gytundeb fod y tu hwnt i unrhyw Lywodraeth y Deyrnas Unedig, ac mae'n rhaid i'r Prif Weinidog wrthod yr opsiwn hwnnw yn llwyr ac ymestyn Erthygl 50," meddai.

"Byddai hynny'n rhoi amser i Lywodraeth y Deyrnas Unedig newid cyfeiriad ac ymrwymo i ailagor y trafodaethau gyda'r Undeb Ewropeaidd i sicrhau Brexit sy'n amddiffyn swyddi a'r economi."

Ychwanegodd Mr Drakeford bydd ei weinidogion yn amlinellu'r "gwir risg o Brexit di-gytundeb ar iechyd, yr economi, trafnidiaeth a ffermio".

Mae disgwyl y bydd pryderon ynglŷn â chyflenwad deunyddiau ar gyfer y GIG, amhariad ar gludiant nwyddau a'r rhwystrau i allforion allai fod yn niweidiol i amaethyddiaeth a'r sector nwyddau.