Image copyright Getty Images Image caption Cafodd Emiliano Sala ei gyhoeddi fel chwaraewr Caerdydd dros y penwythnos

Mae Clwb Pêl-droed Caerdydd wedi dweud bod "pryder gwirioneddol" ynghylch ymosodwr newydd y clwb, Emiliano Sala wedi i awyren fechan ddiflannu wrth deithio i'r ddinas o Ffrainc.

Mae timau achub yn chwilio am yr awyren, oedd â dau berson ar ei bwrdd, wnaeth ddiflannu oddi ar sgriniau radar ar ôl gadael Nantes nos Lun.

Yn ôl gohebydd pêl-droed BBC Cymru, Rob Phillips mae ffynonellau o fewn Clwb Pêl-droed Caerdydd yn dweud eu bod yn "ceisio cael mwy o oleuni" ynghylch yr hyn sydd wedi digwydd.

Mae Maes Awyr Caerdydd wedi cadarnhau bod awyren i fod wedi glanio yno nos Lun ond nad oes rhagor o fanylion ar hyn o bryd.

Image copyright Getty Images Image caption Mae Emiliano Sala wedi sgorio 13 gôl i Nantes yn Ligue 1 Ffrainc y tymor hwn

Fe wnaeth yr ymosodwr 28 oed o'r Ariannin arwyddo cytundeb dros y penwythnos i ymuno â Chaerdydd o Nantes am £15m - y swm uchaf erioed i'r Adar Gleision dalu am chwaraewr.'Pryder' am bêl-droediwr Caerdydd

Yn ôl Heddlu Guernsey, fe ddiflannodd yr awyren Piper Malibu dros Fôr Udd am tua 20:30 nos Lun.

Mae criwiau a hofrennydd Gwylwyr y Glannau Ynysoedd y Sianel wedi bod yn chwilio amdani mewn ardal i'r gogledd orllewin o Alderney, ger goleudy Casquets, ac mae criwiau o'r DU wedi ymuno â'r ymgyrch.

Fe wnaeth y chwilio ailddechrau am 08:00 fore Mawrth.

Image copyright Getty Images Image caption Roedd yr awyren Piper Malibu sydd ar goll yn teithio o Nantes i Gaerdydd

Dywedodd Rob Phillips: "Mae Caerdydd yn ceisio cael mwy o oleuni am beth sydd wedi digwydd ond mae yna bryder gwirioneddol dros Sala o fewn y clwb.

"Fe deithiodd ddwywaith o Nantes i Gaerdydd wythnos diwethaf. Y tro cyntaf oedd i gael golwg ar y lle a'i eildro oedd i arwyddo.

"Fe gafodd e ffarwel fawr yn Nantes ddoe, ac roedd i fod i hyfforddi gyda'i gyd-chwaraewyr newydd y bore 'ma."