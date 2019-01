Image copyright Getty Images Image caption Cadarnhaodd Awdurdod Hedfan Sifil Ffrainc ddydd Mawrth bod Emiliano Sala yn teithio ar yr awyren

Mae disgwyl i'r chwilio am awyren aeth ar goll yn ystod ei thaith o Ffrainc i Gaerdydd barhau fore Mercher.

Ymosodwr newydd Clwb Pêl-droed Caerdydd, Emiliano Sala, a'r peilot oedd ar yr awyren pan ddiflannodd dros Fôr Udd tua 20:30 nos Lun.

Yn ôl adroddiadau yn Yr Ariannin, roedd y pêl-droediwr wedi danfon neges What's App i'w dad yn dweud ei fod yn "wirioneddol ofn" ac "ar awyren sy'n edrych fel ei bod am dorri'n ddarnau".

Dywedodd awdurdodau Ynysoedd y Sianel ddydd Mawrth nad oedden nhw'n rhagweld y byddai unrhyw un wedi goroesi.

Atal y chwilio am awyren yn cludo Sala

Yn ôl harbwrfeistr Guernsey mae timau achub yn wynebu "penderfyniad anodd" fore Mercher.

Dywedodd y Capten David Barker bod yr ardal lle gall yr awyren fod yn ehangu o hyd.

"Mae'n cyrraedd pwynt amhosib, hyd yn oed gydag adnoddau di-ben-draw i chwilio'r ardal," meddai.

"Nid yw'r rhagolygon tywydd yn edrych cystal ar gyfer [dydd Mercher], felly byddwn yn gwneud penderfyniad anodd yn y bore ynglŷn â gallu parhau gyda'r chwilio neu beidio."

Image copyright AFP Image caption Daeth nifer o gefnogwyr ynghyd yn Nantes i gynnal gwylnos i Emiliano Sala

Bu criwiau a hofrenyddion yn chwilio am yr awyren mewn ardal 1,000 milltir sgwâr i'r gogledd-orllewin o Alderney, ger goleudy Les Casquets, ers dydd Llun.

Bu'n rhaid iddyn nhw roi'r gorau iddi dros dro am 02:00 wedi i'r tywydd waethygu, ond fe ailddechreuodd y chwilio am 08:00 fore Mawrth, gyda hofrenyddion, awyrennau a badau achub yn rhan o'r gwaith.

Gwylnos i Sala

Siaradodd tad y pêl-droediwr â chyfryngau yn Yr Ariannin, gan ddweud ei fod yn "poeni'n ddirfawr" am ei fab ond yn "gobeithio am y gorau".

Trefnodd CPD Nantes wylnos ger eu stadiwm nos Fawrth, gan alw ar gefnogwyr i ollwng blodau melyn - lliw'r clwb fu Sala yn chwarae iddynt - yn dilyn diflaniad yr awyren.

Fe wnaeth cefnogwyr Caerdydd hefyd adael negeseuon y tu allan i Stadiwm Dinas Caerdydd a chafodd ymarfer y tîm cyntaf ddydd Mawrth ei ohirio.

Dywedodd Prif Weithredwr CPD Caerdydd, Ken Choo, bod y clwb mewn "sioc" a'u bod yn "parhau i weddïo am newyddion positif".