Cap cyntaf Windsor // Windsor's first cap

Windsor Major o Langynwyd, a enillodd ei gap cyntaf i Gymru yn erbyn Ffrainc 70 mlynedd yn ôl, yn cofio sut cafodd wybod ei fod wedi cael ei ddewis i'r tîm - a'r cyngor gwerthfawr gafodd gan gyd-chwaraewr!

Windsor Major from Llangynwyd reminisces about how he heard that he'd been selected to play for Wales for the first time, 70 years ago against France.

He also shares some valuable advice given to him by a fellow player.