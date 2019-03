Image copyright Getty Images Image caption Roedd hi'n brynhawn hapus i ymosodwr Abertawe, Oli McBurnie... yn y diwedd

Bu'n rhaid i Abertawe ddisgwyl tan yn hwyr i sicrhau buddugoliaeth adref yn erbyn Bolton - er i'r ymwelwyr orffen y gêm gyda naw dyn ar y cae.

Cafodd Craig Noone a David Wheater eu hanfon oddi ar y cae pan oedd y gêm yn ddi-sgôr.

Er i Oli McBurnie fethu cic o'r smotyn yn yr hanner cyntaf, fe wnaeth yn iawn am hynny gan rwydo 10 munud o'r diwedd.

Bersant Celina seliodd y fuddugoliaeth i'r tîm cartref yn y munudau olaf.