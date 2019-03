Image copyright Andrew Price Image caption Mae Sarah Morris wedi ei chyhuddo o ddynladdiad wedi marwolaeth ei merch

Mae llys wedi clywed bod dynes oedd "ar y ffôn" pan foddodd ei babi yn "gwbl hysterig" ac yn taro ei phen yn erbyn y wal yn dilyn y digwyddiad.

Mae Sarah Morris, 35, yn gwadu dynladdiad wedi marwolaeth ei merch, Rosie, yn ei chartref ar y pryd ym Maes-glas, Sir y Fflint yn 2015.

Honnodd yr erlyniad ddydd Mawrth fod "cyfnodau hir" pan nad oedd Ms Morris yn goruchwylio Rosie a'i hefaill, a'i bod hi ar y ffôn am 47 munud gyda'i phartner ar y pryd, Sarah Swindells.

Dywedodd Ms Swindells mai hi oedd wedi awgrymu y dylai Ms Morris fynd at y plant.

Roedd Ms Morris wedi dweud ei bod "hi yn yr ystafell ymolchi a bod yr efeilliaid yn y bath" ar ddechrau'r sgwrs ffôn, yn ôl Ms Swindells.

"Roeddwn i'n gallu clywed yr efeilliaid. Roeddwn i'n clywed Rosie yn gweiddi 'mam'," meddai, ond doedd hi ddim yn gallu cadarnhau o ba ystafell yr oedd y lleisiau yn dod.

Ychwanegodd Ms Swindells bod Ms Morris wedi ysmygu hanner sigaret yn ei hystafell wely yn ystod y sgwrs.

Wrth gyfeirio at ddatganiad Ms Swindells o fis Awst 2015, dywedodd yr amddiffyniad mai hi oedd wedi awgrymu y dylai Ms Morris fynd at y plant a'u bod oll yn beio eu hunain am yr hyn ddigwyddodd.

'Cwbl hysterig'

Clywodd y llys nad oedd hi wedi galw 999 yn syth wedi'r digwyddiad, ond iddi ffonio'i ffrind, Jemma Egerton, a dweud nad oedd Rosie'n anadlu.

Dywedodd Ms Egerton ei bod hi wedi ceisio egluro sut i roi cymorth cyntaf ond "nad oedd hi'n siŵr faint oedd hi'n ei ddeall gan ei bod hi mewn cymaint o stad".

Wedi'r alwad yna, rhedodd i'r stryd yn gweiddi am gymorth, cyn i gymydog alw 999.

Yn ôl un cymydog aeth i'r tŷ wedi'r digwyddiad, roedd Ms Morris yn "gwbl hysterig" a bod rhaid iddi ei rhwystro rhag taro ei phen yn erbyn wal yr ystafell wely.

Mae'r achos yn parhau.