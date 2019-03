Image caption Yn ôl Sarah Morris, roedd hi'n gallu clywed y plant o'r ystafell drws nesaf ar y diwrnod boddodd ei merch

Dim ond am "ddwy neu dair munud" bu'r ferch 13 mis oed a foddodd mewn bath ar ei phen ei hun, yn ôl y fam sydd wedi ei chyhuddo o'i dynladdiad.

Siaradodd Sarah Morris, 35 oed, yn Llys y Goron yr Wyddgrug ddydd Llun gan ddweud ei bod "wedi gwirioni" ar ei gefeilliaid a bod dŵr y bath ar y diwrnod y boddodd Rosie ond yn cyrraedd at eu canol.

Mae Ms Morris yn gwadu cyhuddiad o ddynladdiad drwy esgeulustod dybryd a chyhuddiad arall o greulondeb i blentyn drwy esgeulustod, pe na bai modd profi ei bod yn euog o ddynladdiad.

Cafodd y llys wybod yr wythnos diwethaf i Ms Morris fod yn siarad gyda'i phartner Sarah Swindells ar y ffôn tra'r oedd y plant yn y bath yn y cartref ar y pryd ym Maes-glas ger Treffynnon.

Holodd ei chyfreithwr Patrick Harrington QC iddi am y diwrnod boddodd Rosie, gan holi iddi am ei rhesymau dros adael yr ystafell ymolchi.

Dywedodd ei bod hi'n cofio, tua diwedd yr alwad ffôn gyda'i phartner, Ms Swindells, fynd i ysmygu sigarét.

Pan ofynnwyd iddi ba mor hir oedd hi, dywedodd: "Fe ddyweden i ryw ddwy neu dair munud."

Holodd Mr Harrington: "Ai dyna'r cyfnod hiraf y buoch allan o'r ystafell ymolchi?"

Atebodd: "Ie."

'Dim byd yn gweithio'

Gofynnwyd i Ms Morris a fedrai glywed y plant, ac atebodd: "Oeddwn. Roeddwn yn yr ystafell wely drws nesaf."

Dywedodd i'r alwad ffôn ddod i ben pan glywodd un o'r plant yn tynnu'r plwg allan o'r bath.

Dywedodd iddi "weld Rosie yn gorwedd ar ei chefn heb ddŵr [yn y bath]" pan aeth yn ôl i'r ystafell ymolchi.

Galwodd ei ffrind Jemma Egerton, a ddywedodd wrthi am wneud CPR.

Disgrifiodd iddi ddal Rosie ben i waered, bwrw'i chefn a chwythu i'w cheg - "ond doedd dim byd yn gweithio". Fe redodd allan o'r fflat yn sgrechian am help.

"Roeddwn yn ypset iawn, iawn. Methu stopio crio. Teimlo fel nad oeddwn yn gallu anadlu'n iawn."

Gofynnodd Mr Harrington iddi: "Oeddech yn sylweddoli bod Rosie wedi marw?"

"Roeddwn yn gobeithio y byddent yn gallu dod â hi 'nôl," meddai.

'Popio pen rownd y drws'

Yn ei chroesholi, gofynnodd Oliver Saxby QC am y cyngor roedd hi wedi ei dderbyn am beryglon gadael plant ar eu pennau eu hunain yn y bath.

"Doeddwn i ddim yn meddwl byddai unrhyw beth yn digwydd," atebodd Ms Morris.

Gofynnodd Mr Saxby iddi beth oedd hi wedi bod yn gwneud yn ystod y sgwrs ffôn 47 munud gyda Ms Swindells, gan gyfeirio at ei datganiad i'r heddlu pan ddywedodd: "Roeddwn mewn a mas o'r gegin, mewn a mas o'r ystafell wely, rhoi 'mhen rownd y drws... doedd e ddim yn teimlo mor hir â hynny."

"Y gwir amdani, Miss Morris, mai'r oll wnaethoch, os wnaethoch unrhyw beth, oedd popio'ch pen rownd y drws. Dyna'r gwir."

"Roeddwn yn chwarae gyda hi," atebodd Ms Morris, a wadodd hefyd ei bod wedi anghofio am y plant.

"Roeddwn yn gallu eu clywed. Roedden nhw'n hapus."

Mae'r achos yn parhau.