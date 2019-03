Nid oes modd chwarae darnau sain a fideo ar eich dyfais Yn fyw: Cynhadledd Plaid Cymru 2019

Y gwasanaeth iechyd fydd maes y gad yn etholiad y Cynulliad ymhen dwy flynedd, yn ôl llefarydd iechyd Plaid Cymru.

Yn ei haraith yng nghynhadledd wanwyn y blaid ym Mangor heddiw, mae disgwyl i Helen Mary Jones feirniadu perfformiad y blaid Lafur, gan gyfeirio at ffigyrau adrannau brys ysbytai yng Nghymru.

Mi fyddai'r blaid hefyd yn newid y system gynllunio er mwyn lleihau'r nifer o siopau bwyd sothach yn agos at ysgolion.

Bydd disgwyl i Ms Jones ddweud: "Mi fyddai Plaid Cymru yn blaenoriaethu iechyd cyhoeddus, gan gynnwys Deddf Awyr Iach, cynyddu'r lefel o ymarfer corff mae plant ysgol yn wneud a lleihau nifer o siopau bwyd cyflym sydd ger ein hysgolion..

"Mae polisïau iechyd yn ganolog i'n llwybr i lywodraeth yn 2021."

'Angen arweiniad'

Gan gyfeirio at record Llywodraeth Lafur Cymru, mae disgwyl i Ms Jones ddweud bod perfformiad adrannau brys Cymru fis Rhagfyr diwethaf yn waeth na'r un adeg y flwyddyn cynt.

"Rydym yn gwybod bod y Gwasanaeth Iechyd yma yn gweithio yn galed ond mae angen arweiniad arnynt".

"Plaid Cymru sy'n cynnig y gefnogaeth a'r weledigaeth ar gyfer cyflawni hyn", meddai.

"Rydyn ni wedi'n hymroi i hyfforddi a recriwtio 1,000 yn ychwanegol o feddygon a 5,000 o nyrsys, gyda pholisïau penodol i gyrraedd y targedau yna."

Mae Plaid Cymru yn pryderu am nifer y siopau bwyd cyflym ger ysgolion

Wrth siarad â BBC Cymru cyn ei haraith, dywedodd Mr Jones y byddai Plaid Cymru yn "edrych ar sut allwn ni ddefnyddio polisïau cynllunio i leihau nifer y siopau bwyd cyflym sydd wedi eu lleoli yn agos at ysgolion."

"Dydyn ni ddim yn siarad am gau safleoedd sy'n bodoli, byddai hynny'n hollol annheg," meddai, "ond gallwch ddweud 'dim mwy na hyn a hyn o fewn hyn a hyn o fetrau o'r ysgol'."

"A gallwch ymestyn hynny'n raddol - mae gennym hyn a hyn o siopau bwyd cyflym yn barod yng nghanol y dre yma, rydym ni fel awdurdod lleol ddim yn teimlo bod angen mwy ohonynt."

Mae Llywodraeth Cymru wedi ystyried cymryd camau tebyg yn y gorffennol.

Yn gynharach yn 2019 dywedodd y Gweinidog Iechyd, Vaughan Gething, nad yw hi'n glir iawn beth ydy'r sefyllfa gyfreithiol wrth ystyried hyn, ond mai'r farn yn gyffredinol ydy "nad oes gyda ni'r pwerau i gael ystyriaethau iechyd cyhoeddus yn rhan annatod o fesurau cynllunio, felly ni fyddwn ni'n gallu rheoli faint o'r math yma o siopau sydd yn cael eu hagor ger ysgolion, canolfannau hamdden neu ardaloedd eraill."

Dywedodd ar y pryd "ei fod yn credu bod hyn yn broblem".

Economi carbon niwtral

Mae Plaid Cymru wedi bod yn cwrdd ar gyfer eu cynhadledd wanwyn yng nghanolfan gelfyddydau Pontio ym Mangor.

Dyma gynhadledd wanwyn gyntaf Adam Price fel arweinydd y blaid.

Yn ei araith ddydd Gwener, fe alwodd ar Lywodraeth Prydain am fwy o ddatganoli ac am £5bn i ddigolledu Cymru am adael yr Undeb Ewropeaidd.

Yn ddiweddarach dydd Sadwrn mae disgwyl i gyn-arweinydd Plaid Cymru, Leanne Wood, alw am "Fargen Werdd" newydd i Gymru, gan ddweud "bod y cyfle i wneud gwahaniaeth gwirioneddol i ddyfodol y blaned yn dirwyn i ben".

"Fe ddylai Cymru fod yn arloesi ac yn arwain yn y maes o ddatblygu economïau carbon niwtral", meddai, ac fe allwn ni weithio'n ffordd tuag at ddyfodol cynaliadwy os ydy'r ewyllys gwleidyddol yn caniatáu hynny".